https://ria.ru/20240619/moshenniki-1953840809.html

Эксперт рассказала, как мошенники используют ЕГЭ для своих схем

Эксперт рассказала, как мошенники используют ЕГЭ для своих схем - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт рассказала, как мошенники используют ЕГЭ для своих схем

Мошенники пользуются периодом сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов в учебные заведения для своих схем, они создают фейковые сайты, страницы в соцсетях, где среди РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:18

2024-06-19T02:18

2024-06-19T02:18

общество

алла храпунова

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники пользуются периодом сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов в учебные заведения для своих схем, они создают фейковые сайты, страницы в соцсетях, где среди прочего предлагают продажу бюджетных мест, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Создание сайтов, страниц в соцсетях, каналов и чатов в Telegram по продаже бюджетных мест в вузах, ссузах и "правильных ответов" на ЕГЭ и ОГЭ - это традиционная весенняя активность мошенников в весенне-летний период вот уже несколько лет. Мы фиксируем всплеск сигналов об этой мошеннической легенде с момента создания платформы вот уже третий год. Как правило, такие предложения злоумышленники эксплуатируют с апреля по сентябрь включительно", - сообщила Храпунова. В зоне риска, по словам эксперта, школьники и абитуриенты, которые не уверены в своих силах или не заботились о подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и поступлению заранее. Также подвергаются этому виду обмана тревожные родители, желающие подстраховаться. "Основная мотивация, которая позволяет убедить жертв - обещание гарантий успешной сдачи экзамена или получение бюджетного места в престижном учебном заведении вне зависимости от реальных результатов выпускных испытаний. Размер потерь варьируется в среднем от 20 до 300 тысяч рублей в зависимости от региона. Хотя, конечно, в нашей практике встречались случаи, когда жертвы теряли до полумиллиона рублей", - рассказала Храпунова. Она напомнила, что покупка правильных ответов невозможна, а само предложение оплаты бюджетного места в вузе абсурдно. "Любая попытка обойти устоявшие правила и законы за деньги – это коррупция, что в нашей стране считается незаконным. Кроме того, реализуя свой замысел, злоумышленники могут похитить персональные данные или получить удаленный доступ к порталу Госуслуг и банковских приложений через установку вредоносного ПО или фишинг. Что, в свою очередь, приведет к гораздо более серьезным финансовым потерям и проблемам", - предупредила Храпунова. Эксперт призвала не ожидать от тех, кто предлагает обмануть "систему", честности. Гораздо безопаснее, спокойнее и разумнее, по ее словам, заранее озаботиться подготовкой к экзаменам, нанять репетитора, участвовать в многочисленных подготовительных программах, олимпиадах и мероприятиях от самих вузов и ссузов, а не откладывать вопрос на последнюю минуту. Храпунова отметила, что система ЕГЭ и ОГЭ устроена таким образом, что можно пересдать экзамен по выбранному предмету или выбрать более легкие для ученика дисциплины, чтобы набрать нужное количество баллов и поступить в другое учебное заведение на другую специальность. "Не стоит драматизировать недобор баллов - это не трагедия и не крест на будущем подростка. Напротив, излишнее нагнетание и суета принесут больше проблем, в том числе и со здоровьем молодого человека", - отметила эксперт.

https://ria.ru/20240617/moshennichestvo-1953412026.html

https://ria.ru/20240528/komissiya-1948798065.html

https://realty.ria.ru/20240617/vtb-1953361127.html

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общество, алла храпунова, россия