https://ria.ru/20240619/minzdrav-1953904062.html

Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет - РИА Новости, 19.06.2024

Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

общество

россия

алексей кузнецов

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99548/21/995482100_0:128:2456:1510_1920x0_80_0_0_5101e0d4d74b288ef1eea9c742aa2189.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ появилась информация, что участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. "Предложение не выглядит проработанным - человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что возраст человека к таким критериям не относится и сам по себе на способность безопасно управлять автотранспортом не влияет.

https://ria.ru/20240610/shtraf-1951842212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей кузнецов, авто