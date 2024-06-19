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Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет - РИА Новости, 19.06.2024
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11:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/minzdrav-1953904062.html
Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет
Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет - РИА Новости, 19.06.2024
Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет
Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
общество
россия
алексей кузнецов
авто
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ появилась информация, что участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. "Предложение не выглядит проработанным - человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что возраст человека к таким критериям не относится и сам по себе на способность безопасно управлять автотранспортом не влияет.
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общество, россия, алексей кузнецов, авто
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Авто
Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

Минздрав: запрет вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработан

© Fotolia / terexМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / terex
Мужчина за рулем. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ появилась информация, что участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.
«
"Предложение не выглядит проработанным - человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что возраст человека к таким критериям не относится и сам по себе на способность безопасно управлять автотранспортом не влияет.
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