https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html

В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов

В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов - РИА Новости, 19.06.2024

В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов

Наниматели нелегальных мигрантов на стройке в Ленинградской области по итогам полицейской проверки оштрафованы на более чем 24 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:57

2024-06-19T08:57

2024-06-19T08:57

происшествия

россия

ленинградская область

всеволожский район

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Наниматели нелегальных мигрантов на стройке в Ленинградской области по итогам полицейской проверки оштрафованы на более чем 24 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полиция провела рейд по строящимся объектам Ломоносовского и Всеволожского районов Ленобласти, выявив не только иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, но и их нанимателей. "Полицейской проверке подверглись и работодатели, трудоустроившие строителей-нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Также наниматели возместят затраты по содержанию в центре временного содержания 50 мигрантов, помещенных туда за наиболее серьезные нарушения законов о пребывании в России иностранных граждан. Как отмечается, в ходе рейда проверке подверглись несколько сотен мигрантов, работающих на стройках Ленобласти. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html

россия

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район, мигранты