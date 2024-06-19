https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html
В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов
В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов - РИА Новости, 19.06.2024
В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов
Наниматели нелегальных мигрантов на стройке в Ленинградской области по итогам полицейской проверки оштрафованы на более чем 24 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:57
2024-06-19T08:57
2024-06-19T08:57
происшествия
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ленинградская область
всеволожский район
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Наниматели нелегальных мигрантов на стройке в Ленинградской области по итогам полицейской проверки оштрафованы на более чем 24 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полиция провела рейд по строящимся объектам Ломоносовского и Всеволожского районов Ленобласти, выявив не только иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, но и их нанимателей. "Полицейской проверке подверглись и работодатели, трудоустроившие строителей-нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Также наниматели возместят затраты по содержанию в центре временного содержания 50 мигрантов, помещенных туда за наиболее серьезные нарушения законов о пребывании в России иностранных граждан. Как отмечается, в ходе рейда проверке подверглись несколько сотен мигрантов, работающих на стройках Ленобласти. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html
россия
ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район, мигранты
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Мигранты
В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов
МВД: нанимателей нелегалов в Ленинградской области оштрафовали на 24 млн руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Наниматели нелегальных мигрантов на стройке в Ленинградской области по итогам полицейской проверки оштрафованы на более чем 24 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, полиция провела рейд по строящимся объектам Ломоносовского и Всеволожского районов
Ленобласти, выявив не только иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, но и их нанимателей.
«
"Полицейской проверке подверглись и работодатели, трудоустроившие строителей-нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Также наниматели возместят затраты по содержанию в центре временного содержания 50 мигрантов, помещенных туда за наиболее серьезные нарушения законов о пребывании в России иностранных граждан.
Как отмечается, в ходе рейда проверке подверглись несколько сотен мигрантов, работающих на стройках Ленобласти. Нарушителей привлекут к административной ответственности.