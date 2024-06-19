https://ria.ru/20240619/migrant-1954014381.html

У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин

У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин - РИА Новости, 19.06.2024

У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин

Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:49

2024-06-19T15:49

2024-06-19T17:02

таджикистан

россия

федор ушаков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на видео, рассказала РИА Новости прихожанка. Как ранее сообщил СК РФ, следствие установило, что 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Парней двое было. Один подошел к поминальному столу и стал свечи тушить. У него коврик был под мышкой. А второй все время его снимал, он тут долго крутился и все снимал, хотя в церкви снимать нельзя, и настоятель не разрешает. Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой", - рассказала РИА Новости прихожанка храма.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 2024-06-19T15:49 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, федор ушаков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия