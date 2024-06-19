https://ria.ru/20240619/migrant-1954014381.html
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин - РИА Новости, 19.06.2024
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:49
2024-06-19T15:49
2024-06-19T17:02
таджикистан
россия
федор ушаков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на видео, рассказала РИА Новости прихожанка. Как ранее сообщил СК РФ, следствие установило, что 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Парней двое было. Один подошел к поминальному столу и стал свечи тушить. У него коврик был под мышкой. А второй все время его снимал, он тут долго крутился и все снимал, хотя в церкви снимать нельзя, и настоятель не разрешает. Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой", - рассказала РИА Новости прихожанка храма.
https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных
В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК.
Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
2024-06-19T15:49
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, федор ушаков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Таджикистан, Россия, Федор Ушаков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
Прихожанин: у мигранта, погасившего свечи в храме в Южном Бутово, был сообщник