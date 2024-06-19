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У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин - РИА Новости, 19.06.2024
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15:49 19.06.2024 (обновлено: 17:02 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/migrant-1954014381.html
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин - РИА Новости, 19.06.2024
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:49
2024-06-19T17:02
таджикистан
россия
федор ушаков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на видео, рассказала РИА Новости прихожанка. Как ранее сообщил СК РФ, следствие установило, что 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Парней двое было. Один подошел к поминальному столу и стал свечи тушить. У него коврик был под мышкой. А второй все время его снимал, он тут долго крутился и все снимал, хотя в церкви снимать нельзя, и настоятель не разрешает. Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой", - рассказала РИА Новости прихожанка храма.
https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html
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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных
В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
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таджикистан, россия, федор ушаков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Таджикистан, Россия, Федор Ушаков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин

Прихожанин: у мигранта, погасившего свечи в храме в Южном Бутово, был сообщник

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был не один, его сообщник снимал все на видео, рассказала РИА Новости прихожанка.
Как ранее сообщил СК РФ, следствие установило, что 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело.
"Парней двое было. Один подошел к поминальному столу и стал свечи тушить. У него коврик был под мышкой. А второй все время его снимал, он тут долго крутился и все снимал, хотя в церкви снимать нельзя, и настоятель не разрешает. Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой", - рассказала РИА Новости прихожанка храма.
Купола Воскресенского собора в городе Тутаеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме
Вчера, 15:24
 
ТаджикистанРоссияФедор УшаковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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