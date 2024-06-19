https://ria.ru/20240619/menyu-1954028816.html

Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне

Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне

Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксу с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка, предложили гостям... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:35

2024-06-19T16:35

2024-06-19T16:35

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953920016_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_8c907bc13b33bb2dfc701940a1b44f75.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксу с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНДР Ким Чен Ына в честь визита президента РФ Владимира Путина. Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее участникам приема были предложены тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт гости могли попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков организаторы подготовили инсамовый чай и чай из аронии. Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным двухдневным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире