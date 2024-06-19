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Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне
Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне
Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксу с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка, предложили гостям... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:35
2024-06-19T16:35
2024-06-19T16:35
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ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксу с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНДР Ким Чен Ына в честь визита президента РФ Владимира Путина. Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее участникам приема были предложены тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт гости могли попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков организаторы подготовили инсамовый чай и чай из аронии. Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным двухдневным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне
Путину и гостям на приеме в КНДР предложили тхань из курицы и салат из лангуста