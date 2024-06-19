Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Матвиенко: надо перевести доклад о преступлениях Киева против детей на все языки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным перевести доклад парламентской комиссии о преступлениях Киева против детей на многие языки мира и распространить его во всех международных организациях.
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"Очень важно этот документ перевести на языки и распространить по всем возможным каналам через ООН, через посольства. Чтобы люди прочли факты. Это итог парламентского расследования, где изложены факты, цифры, все, что они творят с детьми на Украине", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения доклада комиссии на пленарном заседании Совфеда.
Совфед и Госдума на заседаниях в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня 2023 года одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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