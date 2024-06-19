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Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024
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14:57 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953996353.html
Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024
Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным перевести доклад парламентской комиссии о преступлениях Киева против детей на многие языки мира РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:57
2024-06-19T14:57
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донбасс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным перевести доклад парламентской комиссии о преступлениях Киева против детей на многие языки мира и распространить его во всех международных организациях. "Очень важно этот документ перевести на языки и распространить по всем возможным каналам через ООН, через посольства. Чтобы люди прочли факты. Это итог парламентского расследования, где изложены факты, цифры, все, что они творят с детьми на Украине", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения доклада комиссии на пленарном заседании Совфеда. Совфед и Госдума на заседаниях в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня 2023 года одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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киев, донбасс, валентина матвиенко, вячеслав володин, анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф, оон
Киев, Донбасс, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, ООН
Матвиенко призвала перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки

Матвиенко: надо перевести доклад о преступлениях Киева против детей на все языки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным перевести доклад парламентской комиссии о преступлениях Киева против детей на многие языки мира и распространить его во всех международных организациях.
«
"Очень важно этот документ перевести на языки и распространить по всем возможным каналам через ООН, через посольства. Чтобы люди прочли факты. Это итог парламентского расследования, где изложены факты, цифры, все, что они творят с детьми на Украине", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения доклада комиссии на пленарном заседании Совфеда.
Совфед и Госдума на заседаниях в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня 2023 года одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Киева против детей
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КиевДонбассВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинАнна КузнецоваСовет Федерации РФГосдума РФООН
 
 
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