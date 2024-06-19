https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html

Матвиенко: с новым губернатором произошел перезапуск Кировской области

Матвиенко: с новым губернатором произошел перезапуск Кировской области - РИА Новости, 19.06.2024

Матвиенко: с новым губернатором произошел перезапуск Кировской области

Перезапуск Кировской области произошел с приходом нового губернатора Александра Соколова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:09

2024-06-19T14:09

2024-06-19T14:24

кировская область

кировская область

киров

россия

валентина матвиенко

александр соколов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953978982_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_617b57aafa11a186d0449880f0d43671.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Перезапуск Кировской области произошел с приходом нового губернатора Александра Соколова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко в среду посетила выставку Кировской области, которая открыта в Совете Федерации в рамках Дней региона. В экспозиции представлены достижения, научный и промышленный потенциал Вятского края. "В Кировской области работает более 5300 предприятий, презентована продукция крупнейших компаний из разных отраслей. Промышленность региона показывает стабильный рост. Матвиенко отметила широкой ассортимент выпускаемых кировскими предприятиями товаров, поинтересовавшись, получают ли производители государственную поддержку. Генеральный директор фабрики игрушек Ольга Доротюк пояснила, что помощь предоставляют и правительство Кировской области, и региональные институты поддержки бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Также на выставке размещена карта города Кирова с нанесенными на нее объектами привлечения федеральных инвестиций: кампус мирового уровня, фиджитал-центр, драмтеатр. Значимое место в экспозиции заняли туристический кластер и народные художественные промыслы Вятки. Губернатор Кировской области отметил, что в год 650-летия областной столицы – города Кирова – в регионе проводится целый комплекс юбилейных мероприятий. Так, 12 июня прошел День города, 29 июня кировчане и гости Кирова отметят День молодежи и Ночь города, 21-22 сентября – исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова. Кроме того, в этом году Киров станет новогодней столицей России, и в новогодние праздники юбилейные события продолжатся – вместе со сказочными героями Вятки: Васнецовской Снегурочкой, Вятским Воеводой, Девицей Метелицей. Матвиенко поблагодарила губернатора и делегацию Кировской области за интересную выставку и активную работу в рамках Дней региона и поздравила жителей региона с 650-летием города Кирова. "Хорошее впечатление осталось от региональной команды. Могу сказать, что с приходом нового губернатора – Александра Валентиновича Соколова, его команды – произошел перезапуск Кировской области, началось активное позитивное движение во всех направлениях", – приводятся в сообщении слова Матвиенко.

https://ria.ru/20240113/kirov-1921138827.html

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913932252.html

кировская область

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, россия, валентина матвиенко, александр соколов, совет федерации рф