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Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Кировская область
 
13:20 19.06.2024 (обновлено: 14:12 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области - РИА Новости, 19.06.2024
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:20
2024-06-19T14:12
кировская область
кировская область
россия
киров
валентина матвиенко
александр соколов
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром Соколовым, сообщает пресс-служба губернатора. Дни Кировской области проходят в Совете Федерации с 17 июня. Развитие региона, реализация масштабных, важнейших для вятской земли проектов обсуждаются в год 650-летия областной столицы – города Кирова – на заседаниях всех десяти комитетов Совфеда. "Дни Кировской области – это хорошая возможность представить свои достижения, поделиться опытом, рассказать о проблемах, вопросах, которые требуют федерального участия. Знаю, что хорошо прошли все 10 заседаний комитетов, и члены вашей команды повстречались с коллегами-сенаторами, обсудили проблемы. У всех сложилось очень хорошее впечатление от региональной команды", - приводятся в сообщении слова Матвиенко. Она отметила, что ознакомилась с результатами развития региона и позитивно оценивает их. "Надо отдать должное хорошему темпу роста промышленности (выше, чем по ПФО и по России). Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. И в целом позитивная динамика по всем направлениям, при том, что всем сейчас непросто. Но чувствуется твердая рука главы региона и команды, которая старается максимально работать, чтобы люди в регионе чувствовали внимание и заботу", – подчеркнула председатель Совета Федерации. Губернатор Кировской области поблагодарил спикера Совфеда и всех сенаторов за высокое внимание к вопросам развития региона. "Мы еще раз убедились в том, что Совет Федерации – это палата регионов, которая стоит на защите интересов субъектов РФ. Это чувствуется при постановке вопросов, при обсуждении с федеральными органами исполнительной власти", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Матвиенко отметила, что по итогам проведения Дней Кировской области готовится проект постановления, и вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, будут поддержаны сенаторами.
https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html
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кировская область, россия, киров, валентина матвиенко, александр соколов, совет федерации рф
Кировская область, Кировская область, Россия, Киров, Валентина Матвиенко, Александр Соколов, Совет Федерации РФ

Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой Кировской области Александром Соколовым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой Кировской области Александром Соколовым - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой Кировской области Александром Соколовым
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром Соколовым, сообщает пресс-служба губернатора.
Дни Кировской области проходят в Совете Федерации с 17 июня. Развитие региона, реализация масштабных, важнейших для вятской земли проектов обсуждаются в год 650-летия областной столицы – города Кирова – на заседаниях всех десяти комитетов Совфеда.
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"Дни Кировской области – это хорошая возможность представить свои достижения, поделиться опытом, рассказать о проблемах, вопросах, которые требуют федерального участия. Знаю, что хорошо прошли все 10 заседаний комитетов, и члены вашей команды повстречались с коллегами-сенаторами, обсудили проблемы. У всех сложилось очень хорошее впечатление от региональной команды", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.
Она отметила, что ознакомилась с результатами развития региона и позитивно оценивает их.
"Надо отдать должное хорошему темпу роста промышленности (выше, чем по ПФО и по России). Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. И в целом позитивная динамика по всем направлениям, при том, что всем сейчас непросто. Но чувствуется твердая рука главы региона и команды, которая старается максимально работать, чтобы люди в регионе чувствовали внимание и заботу", – подчеркнула председатель Совета Федерации.
Губернатор Кировской области поблагодарил спикера Совфеда и всех сенаторов за высокое внимание к вопросам развития региона. "Мы еще раз убедились в том, что Совет Федерации – это палата регионов, которая стоит на защите интересов субъектов РФ. Это чувствуется при постановке вопросов, при обсуждении с федеральными органами исполнительной власти", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Матвиенко отметила, что по итогам проведения Дней Кировской области готовится проект постановления, и вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, будут поддержаны сенаторами.
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Кировская областьКировская областьРоссияКировВалентина МатвиенкоАлександр СоколовСовет Федерации РФ
 
 
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