https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области - РИА Новости, 19.06.2024
Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:20
2024-06-19T13:20
2024-06-19T14:12
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром Соколовым, сообщает пресс-служба губернатора. Дни Кировской области проходят в Совете Федерации с 17 июня. Развитие региона, реализация масштабных, важнейших для вятской земли проектов обсуждаются в год 650-летия областной столицы – города Кирова – на заседаниях всех десяти комитетов Совфеда. "Дни Кировской области – это хорошая возможность представить свои достижения, поделиться опытом, рассказать о проблемах, вопросах, которые требуют федерального участия. Знаю, что хорошо прошли все 10 заседаний комитетов, и члены вашей команды повстречались с коллегами-сенаторами, обсудили проблемы. У всех сложилось очень хорошее впечатление от региональной команды", - приводятся в сообщении слова Матвиенко. Она отметила, что ознакомилась с результатами развития региона и позитивно оценивает их. "Надо отдать должное хорошему темпу роста промышленности (выше, чем по ПФО и по России). Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. И в целом позитивная динамика по всем направлениям, при том, что всем сейчас непросто. Но чувствуется твердая рука главы региона и команды, которая старается максимально работать, чтобы люди в регионе чувствовали внимание и заботу", – подчеркнула председатель Совета Федерации. Губернатор Кировской области поблагодарил спикера Совфеда и всех сенаторов за высокое внимание к вопросам развития региона. "Мы еще раз убедились в том, что Совет Федерации – это палата регионов, которая стоит на защите интересов субъектов РФ. Это чувствуется при постановке вопросов, при обсуждении с федеральными органами исполнительной власти", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Матвиенко отметила, что по итогам проведения Дней Кировской области готовится проект постановления, и вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, будут поддержаны сенаторами.
https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, россия, киров, валентина матвиенко, александр соколов, совет федерации рф
Кировская область, Кировская область, Россия, Киров, Валентина Матвиенко, Александр Соколов, Совет Федерации РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром Соколовым, сообщает пресс-служба губернатора.
Дни Кировской области проходят в Совете Федерации с 17 июня. Развитие региона, реализация масштабных, важнейших для вятской земли проектов обсуждаются в год 650-летия областной столицы – города Кирова
– на заседаниях всех десяти комитетов Совфеда.
"Дни Кировской области – это хорошая возможность представить свои достижения, поделиться опытом, рассказать о проблемах, вопросах, которые требуют федерального участия. Знаю, что хорошо прошли все 10 заседаний комитетов, и члены вашей команды повстречались с коллегами-сенаторами, обсудили проблемы. У всех сложилось очень хорошее впечатление от региональной команды", - приводятся в сообщении слова Матвиенко.
Она отметила, что ознакомилась с результатами развития региона и позитивно оценивает их.
"Надо отдать должное хорошему темпу роста промышленности (выше, чем по ПФО и по России
). Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. И в целом позитивная динамика по всем направлениям, при том, что всем сейчас непросто. Но чувствуется твердая рука главы региона и команды, которая старается максимально работать, чтобы люди в регионе чувствовали внимание и заботу", – подчеркнула председатель Совета Федерации.
Губернатор Кировской области поблагодарил спикера Совфеда и всех сенаторов за высокое внимание к вопросам развития региона. "Мы еще раз убедились в том, что Совет Федерации – это палата регионов, которая стоит на защите интересов субъектов РФ. Это чувствуется при постановке вопросов, при обсуждении с федеральными органами исполнительной власти", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Матвиенко отметила, что по итогам проведения Дней Кировской области готовится проект постановления, и вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, будут поддержаны сенаторами.