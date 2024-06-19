https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html

Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области

Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области - РИА Новости, 19.06.2024

Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:20

2024-06-19T13:20

2024-06-19T14:12

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила темпы развития экономики Кировской области на встрече с главой региона Александром Соколовым, сообщает пресс-служба губернатора. Дни Кировской области проходят в Совете Федерации с 17 июня. Развитие региона, реализация масштабных, важнейших для вятской земли проектов обсуждаются в год 650-летия областной столицы – города Кирова – на заседаниях всех десяти комитетов Совфеда. "Дни Кировской области – это хорошая возможность представить свои достижения, поделиться опытом, рассказать о проблемах, вопросах, которые требуют федерального участия. Знаю, что хорошо прошли все 10 заседаний комитетов, и члены вашей команды повстречались с коллегами-сенаторами, обсудили проблемы. У всех сложилось очень хорошее впечатление от региональной команды", - приводятся в сообщении слова Матвиенко. Она отметила, что ознакомилась с результатами развития региона и позитивно оценивает их. "Надо отдать должное хорошему темпу роста промышленности (выше, чем по ПФО и по России). Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. И в целом позитивная динамика по всем направлениям, при том, что всем сейчас непросто. Но чувствуется твердая рука главы региона и команды, которая старается максимально работать, чтобы люди в регионе чувствовали внимание и заботу", – подчеркнула председатель Совета Федерации. Губернатор Кировской области поблагодарил спикера Совфеда и всех сенаторов за высокое внимание к вопросам развития региона. "Мы еще раз убедились в том, что Совет Федерации – это палата регионов, которая стоит на защите интересов субъектов РФ. Это чувствуется при постановке вопросов, при обсуждении с федеральными органами исполнительной власти", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Матвиенко отметила, что по итогам проведения Дней Кировской области готовится проект постановления, и вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, будут поддержаны сенаторами.

https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html

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Алёна Пава

кировская область, россия, киров, валентина матвиенко, александр соколов, совет федерации рф