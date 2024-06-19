В Мали оценили значение партнерства с Россией по энергетическим вопросам
Глава МИД Мали Диоп: сотрудничество с Россией по энергетическим вопросам важно
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
© РИА Новости
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали считает важным стратегическое партнерство с Россией и "Росатомом" по энергетическим вопросам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
Недавно стартовало строительство солнечной электростанции в Сананкоробе, недалеко от Бамако. Проектом занимается дочерняя компания российской компании "Росатом". В интервью агентству глава МИД Мали подчеркнул, что строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт станет чрезвычайно важным для страны, укрепив ее мощности по производству энергии.
«
"Такой партнер, как Россия, чрезвычайно важен. "Росатом" был выбран не случайно, он был выбран из-за опыта, знаний и возможностей в этой конкретной области, и наличие стратегического партнера по такому важному вопросу чрезвычайно важно для нас, чтобы иметь возможность выполнить обязательства и добиться желаемого результата", - заявил он.
Он напомнил, что в планах Мали есть также строительство атомной электростанции, которая в среднесрочной перспективе могла бы обеспечить автономность производства энергии и удовлетворить потребности малийской экономики и малийского населения.
"Мы рады считать Россию одним из стратегических партнеров, которые работают с Мали не только по вопросам обороны и безопасности, но и в направлении укрепления экономики нашей страны", - заключил малийский министр.