https://ria.ru/20240619/mali-1953859115.html

В Мали оценили значение партнерства с Россией по энергетическим вопросам

В Мали оценили значение партнерства с Россией по энергетическим вопросам - РИА Новости, 19.06.2024

В Мали оценили значение партнерства с Россией по энергетическим вопросам

Мали считает важным стратегическое партнерство с Россией и "Росатомом" по энергетическим вопросам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:24

2024-06-19T08:24

2024-06-19T08:24

мали

россия

бамако

абдулай диоп

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали считает важным стратегическое партнерство с Россией и "Росатомом" по энергетическим вопросам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Недавно стартовало строительство солнечной электростанции в Сананкоробе, недалеко от Бамако. Проектом занимается дочерняя компания российской компании "Росатом". В интервью агентству глава МИД Мали подчеркнул, что строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт станет чрезвычайно важным для страны, укрепив ее мощности по производству энергии. "Такой партнер, как Россия, чрезвычайно важен. "Росатом" был выбран не случайно, он был выбран из-за опыта, знаний и возможностей в этой конкретной области, и наличие стратегического партнера по такому важному вопросу чрезвычайно важно для нас, чтобы иметь возможность выполнить обязательства и добиться желаемого результата", - заявил он. Он напомнил, что в планах Мали есть также строительство атомной электростанции, которая в среднесрочной перспективе могла бы обеспечить автономность производства энергии и удовлетворить потребности малийской экономики и малийского населения. "Мы рады считать Россию одним из стратегических партнеров, которые работают с Мали не только по вопросам обороны и безопасности, но и в направлении укрепления экономики нашей страны", - заключил малийский министр.

https://ria.ru/20240524/smi-1948258811.html

мали

россия

бамако

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мали, россия, бамако, абдулай диоп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика