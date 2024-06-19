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Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.06.2024
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06:42 19.06.2024 (обновлено: 06:44 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mali-1953851437.html
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.06.2024
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД
Мали поддерживает идею многополярного мира и с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:42
2024-06-19T06:44
в мире
мали
брикс
африка
абдулай диоп
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БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали поддерживает идею многополярного мира и с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп."БРИКС, прежде всего, предлагает альтернативу развития в сторону многополярного мира. Мы разделяем стремление к созданию альтернативной международной системы, которая была бы более инклюзивной и предполагала бы место для стран Юга на глобальном уровне", - сказал глава МИД Мали.По его словам, Мали с интересом относится к структуре "БРИКС плюс", позволяющей наладить обмен с не входящими в БРИКС странами, которые пытаются присоединиться к этой организации."Некоторые африканские страны, включая Южную Африку, уже являются членами БРИКС. Мы считаем, что эта новая геополитическая реальность дает Африке возможность подтвердить свой суверенитет, а также иметь инструменты, позволяющие финансировать наше развитие вместе с большим составом стран, которые продвигают справедливость, разнообразие и баланс в международных отношениях. Мы считаем, что этой возможностью должны воспользоваться страны Африки, и Мали, в частности", - отметил Диоп.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
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в мире, мали, брикс, африка, абдулай диоп
В мире, Мали, БРИКС, Африка, Абдулай Диоп
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД

Глава МИД: Мали поддерживает БРИКС и создание многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
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БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали поддерживает идею многополярного мира и с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"БРИКС, прежде всего, предлагает альтернативу развития в сторону многополярного мира. Мы разделяем стремление к созданию альтернативной международной системы, которая была бы более инклюзивной и предполагала бы место для стран Юга на глобальном уровне", - сказал глава МИД Мали.
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По его словам, Мали с интересом относится к структуре "БРИКС плюс", позволяющей наладить обмен с не входящими в БРИКС странами, которые пытаются присоединиться к этой организации.
"Некоторые африканские страны, включая Южную Африку, уже являются членами БРИКС. Мы считаем, что эта новая геополитическая реальность дает Африке возможность подтвердить свой суверенитет, а также иметь инструменты, позволяющие финансировать наше развитие вместе с большим составом стран, которые продвигают справедливость, разнообразие и баланс в международных отношениях. Мы считаем, что этой возможностью должны воспользоваться страны Африки, и Мали, в частности", - отметил Диоп.
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