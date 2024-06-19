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В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 19.06.2024 (обновлено: 09:14 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/lvov-1953857351.html
В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове
В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове - РИА Новости, 19.06.2024
В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове
Минувшей ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:08
2024-06-19T09:14
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы рф
безопасность
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 03:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 03:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ", — рассказал он.По словам подпольщика, в доме располагались военные и небольшой склад снарядов.Третий взрыв, продолжил Лебедев, прогремел примерно в 05:20. "По сообщениям от Сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2", — сказал он. Местные жители рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама же ТЭЦ осталась целой. После этого во Львове начались перебои со светом, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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львов, вооруженные силы рф, безопасность, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

Лебедев: ВС РФ ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 03:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 03:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ", — рассказал он.
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По словам подпольщика, в доме располагались военные и небольшой склад снарядов.
Третий взрыв, продолжил Лебедев, прогремел примерно в 05:20.
"По сообщениям от Сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2", — сказал он.
Местные жители рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама же ТЭЦ осталась целой. После этого во Львове начались перебои со светом, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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