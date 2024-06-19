https://ria.ru/20240619/livni-1953903035.html

Синоптик предсказал рекордные ливни в четверг в Москве

Синоптик предсказал рекордные ливни в четверг в Москве - РИА Новости, 19.06.2024

Синоптик предсказал рекордные ливни в четверг в Москве

Рекордные мегаливни, до 34-36 миллиметров осадков, обрушатся в четверг на Москву, в Подмосковье возможен смерч, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:22

2024-06-19T11:22

2024-06-19T11:42

москва

московская область (подмосковье)

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рекордные мегаливни, до 34-36 миллиметров осадков, обрушатся в четверг на Москву, в Подмосковье возможен смерч, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг в Центральную Россию нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями – в разгар дня в Москве выпадет до 34-36 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков - 47%", - рассказал Тишковец.По его словам, может быть побит прежний суточный рекорд осадков для 20 июня, который в столице держится с 2015 года, когда в осадкомер попало 31,7 миллиметра. "Только в период с 09.00 до 15.00 ожидается 33,6 миллиметра. Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что безусловно приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера - второго по величине озера Ярославской области и близок к суммарному объему 15 крупнейших источников питьевого назначения в столичном регионе", - рассказал синоптик.Он добавил, что шапки грозовых облаков будут уходить в нижнюю стратосферу, достигая высоты 11-12 километров, дождь стеной будет сопровождаться активной грозовой деятельностью, градом диаметром 1-4 миллиметра и шквалистым воротом с порывами ветра до штормовых 17-22 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и повреждению кровли крыш."На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей. В ночь на пятницу ненастье покинет Москву", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20240618/moskva-1953727364.html

https://ria.ru/20240617/dozhdi-1953312762.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московская область (подмосковье), общество, евгений тишковец