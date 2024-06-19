https://ria.ru/20240619/lavrov-1954093445.html

Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР

Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР

Против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:52

2024-06-19T19:52

2024-06-19T19:52

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москва

пхеньян

сергей лавров

владимир путин

ким чен ын

оон

визит путина в кндр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в отношении Москвы или Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон вторая оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

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