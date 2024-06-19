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Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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19:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/lavrov-1954093445.html
Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР
Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР
Против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:52
2024-06-19T19:52
россия
москва
пхеньян
сергей лавров
владимир путин
ким чен ын
оон
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в отношении Москвы или Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон вторая оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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Россия, Москва, Пхеньян, Сергей Лавров, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, Визит Путина в КНДР, В мире
Лавров раскрыл, кто может быть против статьи о помощи между Россией и КНДР

Лавров: против статьи о помощи между РФ и КНДР будет тот, кто планирует агрессию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в отношении Москвы или Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
"Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон вторая оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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