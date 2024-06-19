https://ria.ru/20240619/lavra-1954032586.html

В Троице-Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" для AR-приложения

В Троице-Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" для AR-приложения - РИА Новости, 19.06.2024

В Троице-Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" для AR-приложения

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" Андрея Рублева для приложения дополненной реальности "Сергиева Лавра. Путеводитель", созданного... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:51

2024-06-19T16:51

2024-06-19T16:51

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" Андрея Рублева для приложения дополненной реальности "Сергиева Лавра. Путеводитель", созданного совместно РИА Новости и монастырем, передает корреспондент РИА Новости из лавры. На территории обители установлены десять стоек с изображением рублевской иконы "Троица" и QR-кодом, ведущим на страницу приложения. Его бесплатное скачивание для операционных систем IOS и Android будет доступно в RuStore, Google Play и AppStore. С помощью "Путеводителя" можно будет узнать об уникальности стиля всемирно известного русского иконописца и в мельчайших деталях изучить икону. Войти в режим дополненной реальности можно, сняв на камеру смартфона в приложении оригинал, любой список или репродукцию рублевской "Троицы". При этом те, у кого нет возможности посетить лавру или снять "Троицу", смогут воспользоваться специальным двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено цифровое изображение знаменитой иконы с интерактивным описанием. Приложение познакомит пользователя с ветхозаветным сюжетом "Гостеприимство Авраама". Согласно этому сюжету, праотец Авраам принимает в своем доме трех уставших путников - ангелов, в которых не сразу узнает три ипостаси Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. "Путеводитель" расскажет, какое из лиц Троицы воплощено в каждом из ангелов, какие смыслы иконописец вложил в другие элементы иконы, а также о ее композиции, символике цветов и секретах сохранности красок на протяжении 600 лет, прошедших со времени написания "Троицы". "Путеводитель" также содержит глоссарий "Троицы" (перечень иконографических терминов), фрагменты аудиогида по монастырю и эпизоды совместного художественно-исторического подкаста РИА Новости и Троице-Сергиевой лавры "Дорога в лавру". Желающие смогут услышать в приложении и песнопения хора Троице-Сергиевой лавры, которым почти полвека управлял его легендарный старший регент – архимандрит Матфей (Мормыль) (1938 – 2009). Экспертную поддержку в создании и описании точек интереса при разработке приложения оказывали главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Троица и Лавра"Троицу" Рублева планируют возвратить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА Новости ранее источник в Русской православной церкви. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил журналистам, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, где для пребывания иконы создаются технические и инженерные условия. "Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была к празднику Рождества Христова доставлена 5 января в столичный храм Христа Спасителя, где она и находится в настоящее время.

https://ria.ru/20240619/troitsa-1953969704.html

https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html

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россия, владимир путин, google, русская православная церковь