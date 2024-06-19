https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html

В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине

В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине

Переговоры по Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди, предположила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:34

2024-06-19T20:34

2024-06-19T20:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

сша

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Переговоры по Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди, предположила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Нынешние лидеры Запада, включая, конечно, Байдена <…> полностью вложены в этот сюжет, и они боятся отказаться от него. <…> пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров", — отметила она.По словам экс-аналитика, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей, чем бы она ни была. Квятковски также добавила, что они не ведут себя как взрослые люди, так как они не хотят признавать свою ошибку, что растратили богатство своего народа на это.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954073338.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html

украина

донецкая народная республика

сша

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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, владимир путин, министерство обороны сша