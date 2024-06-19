Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kvyatkovski-1954100790.html
В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине
В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине
Переговоры по Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди, предположила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:34
2024-06-19T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f177eb74eefa50e2cb0c0654a2dd3010.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Переговоры по Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди, предположила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Нынешние лидеры Запада, включая, конечно, Байдена &lt;…&gt; полностью вложены в этот сюжет, и они боятся отказаться от него. &lt;…&gt; пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров", — отметила она.По словам экс-аналитика, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей, чем бы она ни была. Квятковски также добавила, что они не ведут себя как взрослые люди, так как они не хотят признавать свою ошибку, что растратили богатство своего народа на это.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954073338.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html
украина
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055302_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0cab932d20e69c622efd0acc08f10539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, сша, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине

Квятковски: переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Переговоры по Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди, предположила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Нынешние лидеры Запада, включая, конечно, Байдена <…> полностью вложены в этот сюжет, и они боятся отказаться от него. <…> пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров", — отметила она.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Украину завели в тупик, пишут СМИ
Вчера, 18:34
По словам экс-аналитика, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей, чем бы она ни была. Квятковски также добавила, что они не ведут себя как взрослые люди, так как они не хотят признавать свою ошибку, что растратили богатство своего народа на это.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского
Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала