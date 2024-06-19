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Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
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00:50 19.06.2024 (обновлено: 01:53 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/krym-1953836596.html
Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины, пишут СМИ
Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины, пишут СМИ
Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий футбольные матчи Евро 2024, показал карту Европы, на которой Крым не был обозначен частью Украины, после... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:50
2024-06-19T01:53
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий футбольные матчи Евро 2024, показал карту Европы, на которой Крым не был обозначен частью Украины, после чего ведущий принес извинения, сообщило издание Bild. Примерно за полчаса до матча группы F между сборными Турции и Грузии Magenta TV показывал посвященную предстоящей игре программу, в которой участвовали ведущий Иоганн Кернер и эксперт, в прошлом выдающийся футболист Михаэль Баллак. Перед ними была изображена карта Европы, на который выделены страны-участницы Евро 2024. Как следует из скриншота, приведенного Bild, Украина на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым цветом, как все страны, не принимающие участие в турнире. "Небольшая заметка для себя, которая очень для нас важна: в преддверии этой игры мы допустили грубую ошибку. Мы показали неверное изображение Европы, на котором Крым не был обозначен частью Украины. Нам очень жаль и мы бы хотели принести извинения", - приводит Bild слова Кернера. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, ООН
Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины, пишут СМИ

Bild: Magenta TV показал карту Европы, где Крым не был обозначен частью Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ялта, Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий футбольные матчи Евро 2024, показал карту Европы, на которой Крым не был обозначен частью Украины, после чего ведущий принес извинения, сообщило издание Bild.
Примерно за полчаса до матча группы F между сборными Турции и Грузии Magenta TV показывал посвященную предстоящей игре программу, в которой участвовали ведущий Иоганн Кернер и эксперт, в прошлом выдающийся футболист Михаэль Баллак. Перед ними была изображена карта Европы, на который выделены страны-участницы Евро 2024. Как следует из скриншота, приведенного Bild, Украина на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым цветом, как все страны, не принимающие участие в турнире.
"Небольшая заметка для себя, которая очень для нас важна: в преддверии этой игры мы допустили грубую ошибку. Мы показали неверное изображение Европы, на котором Крым не был обозначен частью Украины. Нам очень жаль и мы бы хотели принести извинения", - приводит Bild слова Кернера.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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