https://ria.ru/20240619/krokus-1954014111.html
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.06.2024
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:46
2024-06-19T15:46
2024-06-19T15:47
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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россия
красногорск
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Исломова А.И., Исломова Д.И., Исломова И.И., Касимова А.Х.", - рассказал собеседник агентства. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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происшествия, москва, россия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным продление ареста 4 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"