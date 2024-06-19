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Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:46 19.06.2024 (обновлено: 15:47 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/krokus-1954014111.html
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.06.2024
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:46
2024-06-19T15:47
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Исломова А.И., Исломова Д.И., Исломова И.И., Касимова А.Х.", - рассказал собеседник агентства. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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происшествия, москва, россия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд признал законным продление ареста 4 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Исроил Исломов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Исломова А.И., Исломова Д.И., Исломова И.И., Касимова А.Х.", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым до 22 августа.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскМосковский городской судКрокус Сити Холл
 
 
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