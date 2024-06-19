https://ria.ru/20240619/krokus-1953840326.html
На месте теракта в "Крокусе" могут создать зимний сад
На месте теракта в "Крокусе" могут создать зимний сад - РИА Новости, 19.06.2024
На месте теракта в "Крокусе" могут создать зимний сад
Идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" обсуждается с собственником, сообщил РИА Новости губернатор Московской... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:06
2024-06-19T02:06
2024-06-19T02:06
андрей воробьев
крокус сити холл
крокус
общество
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" обсуждается с собственником, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее губернатор сообщал агентству, что на месте трагедии может быть создан памятный сквер. "Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта", - сказал Воробьев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, общество, россия, московская область (подмосковье)
Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
На месте теракта в "Крокусе" могут создать зимний сад
Воробьев: создание сада или сквера у "Крокуса" обсуждается с собственником