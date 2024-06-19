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"КГБ был бессилен". История самой громкой кражи в СССР

"КГБ был бессилен". История самой громкой кражи в СССР - РИА Новости, 19.06.2024

"КГБ был бессилен". История самой громкой кражи в СССР

Похищение "Святого Луки" до сих пор вызывает множество вопросов у историков. Средь бела дня в самом центре Москвы пропал бесценный шедевр. Под подозрением —... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Похищение "Святого Луки" до сих пор вызывает множество вопросов у историков. Средь бела дня в самом центре Москвы пропал бесценный шедевр. Под подозрением — горе-художник, безумный искусствовед и таинственный иностранец.Опрометчивое заявлениеВ конце 1950-х один одесский коллекционер пробрел весьма ценный холст по смехотворной цене. Всего девять рублей за шедевр голландской школы. Причем сухонькая старушка на рынке просила только шесть.Искусствоведы уже давно опровергли эту легенду о "Святом Луке" Франса Халса. Конечно, советский фильм, основанный на реальных событиях, прославил картину куда больше. Но исчезновению и возвращению евангелиста в музей предшествовала настолько невероятная череда событий, что невольно поверишь в одесскую байку.Любители всякого рода мистики говорят о страшном проклятии и советуют cherchez la femme. Якобы Халса прокляла то ли незаконнорожденная дочь, то ли отверженная любовница: талант его иссякнет, произведения канут в Лету, а сам он кончит жизнь в нищете. Сбылось лишь последнее.Халс — в первой тройке живописцев голландского Золотого века. И лишь одна его картина пропала. Но не единожды, и женщин в ее запутанной истории было предостаточно."Святого Луку" — вместе с "Матфеем", "Марком" и "Иоанном" — художнику заказали в 1620-х. Полтора столетия спустя квартет приобрела для своей коллекции Екатерина II. По дороге корабль с ценным грузом попал в шторм и чуть не утонул.А в Петербурге многострадальные евангелисты почему-то не приглянулись императрице. В итоге их определили в запасники. Оттуда полотна вызволил ее внук Александр I и разослал в губернии. В частности, "Луку" и "Матфея" — в Крым, где они находились вплоть до революции. А затем исчезли — на долгие сорок лет.Нашлись в Одессе, но не на рынке у старушки, а все в тех же запасниках. В конце 1950-х их перевезли в Москву и поместили в один из залов ГМИИ имени Пушкина. Экспозицию открывала министр культуры Екатерина Фурцева.В 1965-м она посетила с деловым визитом Францию. На одной из встреч с искусствоведами зашла речь о кражах мировых шедевров. Визави Екатерины Алексеевны сообщил, что из музеев и частных коллекций в общей сложности похитили более сотни картин старых мастеров.Услышав такое, министр культуры воскликнула: "В Советском Союзе музеи не грабят!" И, что называется, накликала беду. Спустя всего несколько недель Москва узнала о громкой пропаже в Пушкинском.Похож, но не онДевятого марта был санитарный день. Посетителей нет. В здании — лишь сотрудники, не связанные с экспозицией. И по досадному стечению обстоятельств никто из них не заглянул в выставочные залы. Пропажу заметили лишь утром: вместо "Святого Луки" — дыра в раме.Никаких улик на месте преступления не обнаружили. Персонал лишь констатировал, что действовал профан: полотно грубо вырезано тупым ножом; профессионал бы точно отделил подрамник. Расследование поручили спецотделу МУРа. Дело взяли на личный контроль главы Генпрокуратуры и МВД, а позже — сам шеф КГБ Семичастный.Основная версия: картину выкрали для помешанного на Халсе коллекционера. То, что это был заказ, сомневаться не приходилось: в зале висели полотна более ценные, но их не тронули.Смотрительницы припомнили, как некий "интурист" несколько дней подряд приходил в музей: часами простаивал перед экспонатами, делал пометки в блокноте. Так органы вышли на гражданина Бельгии Жака ван дер Берга. Искусствовед часто ездил в Союз и неоднократно пытался установить контакты с подпольными торговцами антиквариатом.Ван дер Берга решили "брать на живца: предложили приобрести "малоизвестную работу Рембрандта". Тот согласился, но в последний момент передумал: примчался в аэропорт и зарегистрировался на ближайший рейс в Брюссель. Самолет задержали. Перепуганного интуриста обыскали — ничего не нашли.Следствие зашло в тупик. Надежд вернуть "Святого Луку" совсем не осталось. Но, как часто бывает, помог случай.Вовремя исчезВ августе 1965-го у магазина "Мелодия" на Калининском проспекте к хорошо одетому гражданину — как пить дать иностранцу — подошел молодой человек. И предложил купить "полотно уровня Рембрандта". "Сто тысяч", — робко назвал он цену. "Я сам не коллекционер. Но могу найти покупателя", — ответил на ломаном русском собеседник."Иностранец" оказался сотрудником КГБ. А "продавец" с Калининского отправился в ГМИИ. Это был 27-летний столяр-краснодеревщик Валерий Волков.В Пушкинский он устроился по рекомендации главного хранителя. "Дисциплинирован, исполнителен, — значилось в личном деле. — Интересуется прошлым и настоящим изобразительного искусства и литературы".Руководство недоумевало: как такой сотрудник может попасть под подозрение? "Суриковское училище окончил. Только вот диплом до сих пор не принес", — уточнили в кадрах.Сделку назначили на Остоженке. Приехал "покупатель" — офицер внешней разведки Леонид Краснов. Волков скрылся во дворах. Затем вышел с коробкой из-под куклы в руках. Внутри — "Святой Лука". В том, что это подлинник, сомнений не было: в углу красовался инвентарный номер.На следствии столяр объяснил: заказчик, некий "искусствовед", пообещал ему сделать диплом Суриковского — Волков не окончил училища из-за судимости.Под такой кличкой в МУРе числился Валерий Алексеев — филолог-недоучка, переквалифицировавшийся в подпольного коллекционера. Масштабы его "культурной" деятельности были невелики: ни средств для перекупа и найма подельников, ни собрания шедевров. К тому же после экспертизы в институте Сербского Алексеева признали невменяемым.Волков же ничего больше следствию не сообщил и отправился в тюрьму на десять лет. Подлинный заказчик так и остался неизвестным. Не исключено, что "подозрительный интурист" — бельгиец ван дер Берг, почуяв неладное, вышел из игры. Утверждать наверняка невозможно: до сих пор рассекречены далеко не все материалы дела.

https://ria.ru/20240615/podzag-1952897271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, ссср, санкт-петербург, рембрандт, екатерина ii, аналитика - религия и мировоззрение