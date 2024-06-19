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ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции - РИА Новости, 19.06.2024
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14:55 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/korruptsiya-1953993787.html
ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции
ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции - РИА Новости, 19.06.2024
ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции
Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, куда можно обратиться при обнаружении фактов коррупции, поспособствовавших незаконному... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:55
2024-06-19T14:55
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, куда можно обратиться при обнаружении фактов коррупции, поспособствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан в России, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "Мы ежедневно видим сообщения о преступлениях мигрантов. В нашу приёмную, в наши соцсети пишут люди с просьбой помочь в возникающих конфликтах. Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснётся с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР. Мы будем бороться и с подобными преступниками среди мигрантов, и с теми коррупционерами, которые наводняют страну мигрантами, не имеющими законных оснований на нахождение в Российской Федерации", - сказал Слуцкий журналистам. По словам лидера ЛДПР, на горячую линию партии можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто даёт мигрантам поддельные документы и кто прописывает их в "резиновые квартиры", а также тех, кто выдаёт поддельные сертификаты на знание русского языка. "Каждый, кто знает о фактах коррупции и незаконной организации пребывания мигрантов, обязан позвонить и обратиться к нам, чтобы мы могли, используя все политические возможности, привлекая правоохранительные органы, расследовать и наказывать за каждый такой случай. Нельзя закрывать глаза, когда угрожают безопасности нашей страны, наших улиц, наших женщин и детей", – отметил он.
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, происшествия
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Происшествия
ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции

Слуцкий: ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции

© iStock.com / SitthiphongЖенщина набирает номер
Женщина набирает номер - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина набирает номер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, куда можно обратиться при обнаружении фактов коррупции, поспособствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан в России, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Мы ежедневно видим сообщения о преступлениях мигрантов. В нашу приёмную, в наши соцсети пишут люди с просьбой помочь в возникающих конфликтах. Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснётся с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР. Мы будем бороться и с подобными преступниками среди мигрантов, и с теми коррупционерами, которые наводняют страну мигрантами, не имеющими законных оснований на нахождение в Российской Федерации", - сказал Слуцкий журналистам.
По словам лидера ЛДПР, на горячую линию партии можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто даёт мигрантам поддельные документы и кто прописывает их в "резиновые квартиры", а также тех, кто выдаёт поддельные сертификаты на знание русского языка.
"Каждый, кто знает о фактах коррупции и незаконной организации пребывания мигрантов, обязан позвонить и обратиться к нам, чтобы мы могли, используя все политические возможности, привлекая правоохранительные органы, расследовать и наказывать за каждый такой случай. Нельзя закрывать глаза, когда угрожают безопасности нашей страны, наших улиц, наших женщин и детей", – отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРПроисшествия
 
 
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