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Вооруженные силы КНДР

Вооруженные силы КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Вооруженные силы КНДР

В рейтинге военной мощи Global Firepower (2024) КНДР занимает 36 место из 145 стран, включенных в обзор. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:00

2024-06-19T17:00

2024-06-19T17:00

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В рейтинге военной мощи Global Firepower (2024) КНДР занимает 36 место из 145 стран, включенных в обзор. Численность личного состава Корейской Народной Армии (КНА) оценивается в 1,37 миллиона человек. По мнению экспертов, армия КНДР сегодня занимает шестое место в мире по численности.При этом ряд экспертов оценивает численность армии КНДР в не более 850 тысяч человек, встречаются оценки и в 650 тысяч военнослужащих в боевых подразделениях.Не менее 4 миллионов человек состоят в резерве, а общие мобилизационные ресурсы оцениваются экспертами в 6,2 миллиона человек.Армия Северной Кореи призывная, служат в ней и мужчины, и женщины. Срок службы составляет от 5 до 12 лет.Руководство вооруженными силами с 2016 года осуществляет Государственный Совет КНДР, председателем которого является маршал Ким Чен Ын.К функциям данного органа относится решение вопросов обороноспособности государства, осуществление контроля над исполнением поручений, постановлений и распоряжений или их отмена. Госсовет уполномочен вводить военное положение и объявлять мобилизацию. Руководство вооруженными силами, решение задач оперативного управления и боевой готовности осуществляет Генеральный штаб как консультативный орган при Министерстве народных вооруженных сил.Вооруженные силы КНДР состоят из: сухопутных сил; военно-морского флота; военно-воздушных сил; сил специальных операций.Кроме того, свои войска имеются у Министерства охраны госбезопасности и Министерства общественной безопасности. Существует также и другие военизированное формирование: Рабоче-крестьянская Красная гвардия, Молодежная Красная гвардия, различные народные дружины.Основу вооруженных сил КНДР составляют сухопутные силы. Основными структурными объединениями сухопутных войск являются бригада, дивизия, корпус и армия. В настоящее время в состав северокорейской армии входит 20 корпусов (по другим данным – 15 корпусов), среди которых 4 механизированных, 12 пехотных, один бронетанковый, 2 артиллерийских и корпус, обеспечивающий оборону столицы.Общая численность, согласно экспертным оценкам, – до 700 тысяч человек.Цифры относительно количества боевой техники, находящейся на вооружении сухопутных сил армии КНДР, сильно разнятся.По данным Global Firepower (2024), на вооружении КНДР имеются 5845 танков, 4500 самоходных артиллерийских установок, 2920 реактивных систем залпового огня.Большая часть бронетехники представлена устаревшими советскими образцами или их китайскими копиями: танки Т-55, Т-62, ПТ-85, "Покпхунхо" (местная модификация Т-72), БМП-1, БТР-60 и БТР-80, БТР-40 и VTT-323, созданных на базе китайского БМП VTT-323.Северокорейские сухопутные войска располагают большим количеством различных противотанковых ракетных комплексов, большинство из них – это старые советские образцы: "Малютка", "Шмель", "Фагот", "Конкурс".ВВС КНДР состоит из четырех командований, каждое из которых отвечает за собственное направление, и шести авиационных дивизий.Численность ВВС Корейской народной армии составляет примерно 110 тысяч человек, количество самолетов оценивается в 951 единицу, вертолетов – 205 (по данным Global Firepower (2024)).Основу авиационного парка ВВС составляют устаревшие самолеты советского или китайского производства: МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, а также Су-25 и МиГ-29. Боевые вертолеты представлены советскими машинами Ми-2, Ми-4, Ми-8 и Ми-24. Имеются также 80 вертолетов "Хьюз-500Д".Северная Корея имеет мощную систему ПВО, в состав которой входит около 9 тысяч. различных артиллерийских зенитных систем.Зенитно-ракетные комплексы представлены советскими образцами 1960-70-х годов: С-75, С-125, С-200, ЗРК "Куб".Военно-морской флот Северной Кореи имеет численность примерно 60 тысяч человек (по данным Global Firepower (2024)).Он разделен на две составные части: Флот восточного моря (действует в Японском море) и Флот западного моря (предназначен для решения боевых задач в Корейском заливе и Желтом море).В состав ВМС Северной Кореи входит примерно 505 кораблей, имеет 35 подводных лодок (по данным Global Firepower (2024)).Большая часть корабельного состава ВМС КНДР представлена катерами различных видов: ракетными, торпедными, артиллерийскими и десантными. Однако есть и более крупные суда: корветы и малые противолодочные корабли. Основная задача военно-морских сил Северной Кореи – прикрытие побережья и прибрежной зоны.КНДР имеет многочисленные Силы специальных операций в мире. Различные источники оценивают их численность от 80 до 125 тысяч военнослужащих. В задачи сил входят разведывательные и диверсионные операции, противодействие спецподразделениям США и Южной Кореи, организация партизанского движения в тылу противника. В состав ССО КНДР входят разведывательные подразделения, легкая пехота и снайперские части.В 2005 году КНДР официально объявила о создании собственного ядерного оружия. С тех пор одним из приоритетов военно-промышленного комплекса страны является создание ракет, способных нести ядерную боевую часть.Часть ракетного вооружение ВС КНДР – старые советские ракеты или их копии. Однако большинство северокорейских ракет – собственной разработки: баллистические ракеты малой дальности "Хвасон-5/6" и "Хвасон-11А","Хвасон-8" (находится в тестовом режиме), "Хвасон-11В" (в тестовом режиме), баллистическая ракета средней дальности "Хвасон-7" и Pukgusong(в тестовом режиме) межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-13" (предположительно отменена), межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-14/15/17" (находятся в тестовом режиме) и др.Военные расходы Северной Кореи в 2020-2023 годах составляли, по данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 15,9% бюджетных средств. В 2024 году было объявлено, что КНДР намерена увеличить расходы на оборону до 15,9% от общего госбюджета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, японское море, желтое море, сша, ким чен ын, корейская народная армия, визит путина в кндр