https://ria.ru/20240619/kndr-1954008105.html

Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын

Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 19.06.2024

Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, будет способствовать поддержанию... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:29

2024-06-19T15:29

2024-06-19T15:29

россия

ким чен ын

владимир путин

визит путина в кндр

безопасность

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953909557_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_fabb751f5afc6d2b229d9e9aadb1f48b.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. "Нет сомнений в том, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ как грандиозная, великая программа позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и (этот договор - ред.) полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, делу построения сильных государств и общим интересам двух наших стран, Кореи и России, а также (опору - ред.) обстановке безопасности двух стран на более надежный фундамент", - сказал Ким Чен Ын на торжественном приеме в честь президента РФ Владимира Путина. Он назвал Договор "важным событием", случившимся "на пути развития корейско-российских отношений" и блестящим результатом, достигнутым благодаря усилиям и вниманию президента РФ. Ким Чен Ын назвал "великим событием" заключение "самого мощного и всеобъемлющего в истории отношений российско-корейской дружбы нового межгосударственного договора".

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр, безопасность, кндр (северная корея)