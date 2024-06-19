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Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 19.06.2024
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15:29 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kndr-1954008105.html
Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын
Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 19.06.2024
Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын
Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, будет способствовать поддержанию... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:29
2024-06-19T15:29
россия
ким чен ын
владимир путин
визит путина в кндр
безопасность
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. "Нет сомнений в том, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ как грандиозная, великая программа позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и (этот договор - ред.) полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, делу построения сильных государств и общим интересам двух наших стран, Кореи и России, а также (опору - ред.) обстановке безопасности двух стран на более надежный фундамент", - сказал Ким Чен Ын на торжественном приеме в честь президента РФ Владимира Путина. Он назвал Договор "важным событием", случившимся "на пути развития корейско-российских отношений" и блестящим результатом, достигнутым благодаря усилиям и вниманию президента РФ. Ким Чен Ын назвал "великим событием" заключение "самого мощного и всеобъемлющего в истории отношений российско-корейской дружбы нового межгосударственного договора".
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кндр (северная корея)
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россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр, безопасность, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, Безопасность, КНДР (Северная Корея)
Договор о сотрудничестве с Россией поможет миру, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын: договор о сотрудничестве с Россией поможет стабильности в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Нет сомнений в том, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ как грандиозная, великая программа позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и (этот договор - ред.) полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, делу построения сильных государств и общим интересам двух наших стран, Кореи и России, а также (опору - ред.) обстановке безопасности двух стран на более надежный фундамент", - сказал Ким Чен Ын на торжественном приеме в честь президента РФ Владимира Путина.
Он назвал Договор "важным событием", случившимся "на пути развития корейско-российских отношений" и блестящим результатом, достигнутым благодаря усилиям и вниманию президента РФ. Ким Чен Ын назвал "великим событием" заключение "самого мощного и всеобъемлющего в истории отношений российско-корейской дружбы нового межгосударственного договора".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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