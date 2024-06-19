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На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman - РИА Новости, 19.06.2024
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14:04 19.06.2024 (обновлено: 16:20 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953968403.html
На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman
На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman - РИА Новости, 19.06.2024
На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman
Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:04
2024-06-19T16:20
россия
пхеньян
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне. Концерт проходит в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствуют лидеры двух стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед открытием концертной программы прозвучали государственные гимны двух стран, выступал сводный военный оркестр КНДР. На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа", "Катюша". Также прозвучали отрывки песен Shaman - "Встанем", Григория Лепса - "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и "От Волги до Енисея" и "Отчего так в России березы шумят" группы Любэ. Артисты исполняют русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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Песня "Встанем" на концерте в честь визита Путина в Пхеньяне
Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне.
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россия, пхеньян, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , ким чен ын, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman

В КНДР на концерте в честь Путина прозвучали песни о войне и композиции Shaman

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне.
Концерт проходит в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствуют лидеры двух стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед открытием концертной программы прозвучали государственные гимны двух стран, выступал сводный военный оркестр КНДР. На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа", "Катюша". Также прозвучали отрывки песен Shaman - "Встанем", Григория Лепса - "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и "От Волги до Енисея" и "Отчего так в России березы шумят" группы Любэ. Артисты исполняют русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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