https://ria.ru/20240619/kndr-1953968403.html

На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman

На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman - РИА Новости, 19.06.2024

На концерте в честь Путина в КНДР прозвучали песни из репертуара Shaman

Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:04

2024-06-19T14:04

2024-06-19T16:20

россия

пхеньян

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне. Концерт проходит в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствуют лидеры двух стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед открытием концертной программы прозвучали государственные гимны двух стран, выступал сводный военный оркестр КНДР. На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа", "Катюша". Также прозвучали отрывки песен Shaman - "Встанем", Григория Лепса - "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и "От Волги до Енисея" и "Отчего так в России березы шумят" группы Любэ. Артисты исполняют русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

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Песня "Встанем" на концерте в честь визита Путина в Пхеньяне Песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman прозвучали на концерте в честь президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне. 2024-06-19T14:04 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , ким чен ын, визит путина в кндр