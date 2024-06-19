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Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
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13:07 19.06.2024 (обновлено: 13:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953946995.html
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве
Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:07
2024-06-19T13:08
россия
москва
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
в мире
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР. "И в заключение хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за теплую встречу", - добавил Путин.
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Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве

Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что ждет его с ответным визитом в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР.
"И в заключение хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за теплую встречу", - добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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РоссияМоскваПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнВизит Путина в КНДРВ мире
 
 
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