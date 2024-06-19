https://ria.ru/20240619/kndr-1953946995.html

Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве

Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве - РИА Новости, 19.06.2024

Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве

Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:07

2024-06-19T13:07

2024-06-19T13:08

россия

москва

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в мире

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР. "И в заключение хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за теплую встречу", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире