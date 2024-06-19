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Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве
Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:07
2024-06-19T13:07
2024-06-19T13:08
россия
москва
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве", - сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНДР. "И в заключение хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за теплую встречу", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
Путин будет ждать Ким Чен Ына с визитом в Москве
Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что ждет его с ответным визитом в Москве