https://ria.ru/20240619/kndr-1953944492.html

Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле

Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2024

Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле

Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, Москва выстраивает отношения со своими соседями на благо интересов... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:02

2024-06-19T13:02

2024-06-19T13:22

кндр (северная корея)

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, Москва выстраивает отношения со своими соседями на благо интересов народов государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших двух стран. То есть российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

кндр (северная корея)

россия

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), политика, россия, дмитрий песков