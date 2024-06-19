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Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2024
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13:02 19.06.2024 (обновлено: 13:22 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953944492.html
Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле
Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2024
Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле
Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, Москва выстраивает отношения со своими соседями на благо интересов... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:02
2024-06-19T13:22
кндр (северная корея)
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, Москва выстраивает отношения со своими соседями на благо интересов народов государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших двух стран. То есть российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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кндр (северная корея), политика, россия, дмитрий песков
КНДР (Северная Корея), Политика, Россия, Дмитрий Песков
Сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран, заявили в Кремле

Песков: сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, Москва выстраивает отношения со своими соседями на благо интересов народов государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших двух стран. То есть российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
18 июня, 08:00
 
КНДР (Северная Корея)ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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