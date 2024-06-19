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Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым

Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым - РИА Новости, 19.06.2024

Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:26

2024-06-19T12:26

2024-06-19T13:25

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визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа. "Это мощный договор представляет собой... ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", - сказал лидер КНДР. Он отметил, что Договор отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху. "Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", - добавил он.

https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

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Ким Чен Ын о Договоре партнерства между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа. 2024-06-19T12:26 true PT0M46S

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в мире, россия, ким чен ын, визит путина в кндр