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Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым - РИА Новости, 19.06.2024
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12:26 19.06.2024 (обновлено: 13:25 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html
Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым
Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:26
2024-06-19T13:25
в мире
россия
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа. "Это мощный договор представляет собой... ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", - сказал лидер КНДР. Он отметил, что Договор отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху. "Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", - добавил он.
https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html
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Ким Чен Ын о Договоре партнерства между Россией и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа.
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в мире, россия, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве России и КНДР миролюбивым

Ким Чен Ын: договор о партнерстве между РФ и КНДР носит миролюбивый характер

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый и оборонительный характер, служит делу построения многополярного мира и отвечает изменившемуся статусу двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа.
"Это мощный договор представляет собой... ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", - сказал лидер КНДР.
Он отметил, что Договор отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху.
"Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", - добавил он.
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