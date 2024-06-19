https://ria.ru/20240619/kndr-1953929864.html

Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин

Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин

Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:21

2024-06-19T12:21

2024-06-19T12:57

россия

владимир путин

ким чен ын

политика

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата", - заявил Путин.Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.Как ранее сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, появление нового документа обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время. Он также призван обеспечить большую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, ким чен ын, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр