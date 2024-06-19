https://ria.ru/20240619/kndr-1953929864.html
Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин
Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин
Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:21
2024-06-19T12:21
2024-06-19T12:57
россия
владимир путин
ким чен ын
политика
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата", - заявил Путин.Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.Как ранее сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, появление нового документа обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время. Он также призван обеспечить большую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ким чен ын, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Политика, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют диктата
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата", - заявил Путин.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
Как ранее сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, появление нового документа обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время. Он также призван обеспечить большую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.