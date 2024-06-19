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Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения - РИА Новости, 19.06.2024
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12:08 19.06.2024 (обновлено: 13:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953917802.html
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения
РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:08
2024-06-19T13:30
россия
пхеньян
владимир путин
визит путина в кндр
михаил мурашко
ссср
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, сообщается на сайте Кремля."Российско-корейские документы, подписанные в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику... Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки", - говорится в сообщении.В пресс-службе Минздрава России уточнили, что стороны договорились развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе по совместным научным исследованиям и участию специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Россия и Северная Корея будут сотрудничать в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий, пояснили в пресс-службе."Предыдущее соглашение о сотрудничестве было подписано в 1977 году с СССР. Новый формат соглашения фактически является перезагрузкой ранее существовавшего документа, но уже с современными задачами и направлениями сотрудничества. Это касается борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, в области помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии. Также речь идет о вопросах сотрудничества в части поставок медицинской продукции", - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.По словам Мурашко, медики из России уже посетили Северную Корею для обмена опытом. В свою очередь, медицинские работники из КНДР приезжают на переподготовку в российские вузы и ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, добавили в пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html
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россия, пхеньян, владимир путин, визит путина в кндр, михаил мурашко, ссср
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, Михаил Мурашко, СССР
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, сообщается на сайте Кремля.
"Российско-корейские документы, подписанные в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику... Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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В пресс-службе Минздрава России уточнили, что стороны договорились развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе по совместным научным исследованиям и участию специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Россия и Северная Корея будут сотрудничать в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий, пояснили в пресс-службе.
"Предыдущее соглашение о сотрудничестве было подписано в 1977 году с СССР. Новый формат соглашения фактически является перезагрузкой ранее существовавшего документа, но уже с современными задачами и направлениями сотрудничества. Это касается борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, в области помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии. Также речь идет о вопросах сотрудничества в части поставок медицинской продукции", - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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По словам Мурашко, медики из России уже посетили Северную Корею для обмена опытом. В свою очередь, медицинские работники из КНДР приезжают на переподготовку в российские вузы и ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, добавили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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