https://ria.ru/20240619/kndr-1953917802.html

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:08

2024-06-19T12:08

2024-06-19T13:30

россия

пхеньян

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и КНДР подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, сообщается на сайте Кремля."Российско-корейские документы, подписанные в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику... Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки", - говорится в сообщении.В пресс-службе Минздрава России уточнили, что стороны договорились развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе по совместным научным исследованиям и участию специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Россия и Северная Корея будут сотрудничать в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий, пояснили в пресс-службе."Предыдущее соглашение о сотрудничестве было подписано в 1977 году с СССР. Новый формат соглашения фактически является перезагрузкой ранее существовавшего документа, но уже с современными задачами и направлениями сотрудничества. Это касается борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, в области помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии. Также речь идет о вопросах сотрудничества в части поставок медицинской продукции", - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.По словам Мурашко, медики из России уже посетили Северную Корею для обмена опытом. В свою очередь, медицинские работники из КНДР приезжают на переподготовку в российские вузы и ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, добавили в пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html

https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, владимир путин, визит путина в кндр, михаил мурашко, ссср