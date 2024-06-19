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КНР призвала Канаду уважать ее интересы в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.06.2024
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22:23 19.06.2024 (обновлено: 23:15 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kitay-1954115729.html
КНР призвала Канаду уважать ее интересы в Южно-Китайском море
КНР призвала Канаду уважать ее интересы в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.06.2024
КНР призвала Канаду уважать ее интересы в Южно-Китайском море
Китай призывает Канаду прекратить провокации и уважать его права и интересы в Южно-Китайском море, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Оттаве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:23
2024-06-19T23:15
в мире
китай
канада
южно-китайское море
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Китай призывает Канаду прекратить провокации и уважать его права и интересы в Южно-Китайском море, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Оттаве."Китай призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море, а также прекратить вносить разлад и провоцировать конфронтации", - сообщил представитель дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что Пекин будет "решительно реагировать на любые нарушения и провокационные действия", и отметили, что Канада не является стороной, вовлеченной в вопрос Южно-Китайского моря.В дипмиссии отметили, что 18 июня правительство Канады выпустило заявление относительно действий КНР в Южно-Китайском море, в котором "игнорируются факты, искажается правда и безосновательно критикуется полностью оправданная правоохранительная деятельность Китая.Там пояснили, что речь идет об инциденте 17 июня, когда судно снабжения и две скоростные лодки Филиппин без разрешения китайского правительства вторглись на территорию Южно-Китайского моря, которую Пекин считает своей. В результате служба береговой охраны КНР приняла необходимы меры противодействия."Китай выражает решительное осуждение и решительное несогласие с этим заявлением", - указали в посольстве.
https://ria.ru/20240619/narushenie-1954116408.html
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в мире, китай, канада, южно-китайское море
В мире, Китай, Канада, Южно-Китайское море
КНР призвала Канаду уважать ее интересы в Южно-Китайском море

КНР призвала Канаду уважать ее права и интересы в Южно-Китайском море

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Китай призывает Канаду прекратить провокации и уважать его права и интересы в Южно-Китайском море, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Оттаве.
"Китай призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море, а также прекратить вносить разлад и провоцировать конфронтации", - сообщил представитель дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что Пекин будет "решительно реагировать на любые нарушения и провокационные действия", и отметили, что Канада не является стороной, вовлеченной в вопрос Южно-Китайского моря.
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В дипмиссии отметили, что 18 июня правительство Канады выпустило заявление относительно действий КНР в Южно-Китайском море, в котором "игнорируются факты, искажается правда и безосновательно критикуется полностью оправданная правоохранительная деятельность Китая.
Там пояснили, что речь идет об инциденте 17 июня, когда судно снабжения и две скоростные лодки Филиппин без разрешения китайского правительства вторглись на территорию Южно-Китайского моря, которую Пекин считает своей. В результате служба береговой охраны КНР приняла необходимы меры противодействия.
"Китай выражает решительное осуждение и решительное несогласие с этим заявлением", - указали в посольстве.
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