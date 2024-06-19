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"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин
"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин
Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:24
2024-06-19T00:24
2024-06-19T00:24
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева."Условия (Путина. — Прим. ред.) направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять", — сказал Шевченко.Депутат подчеркнул, что будущее урегулирование будет зависеть от положения на фронте. В то же время он признал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вадим Карасев, Верховная Рада Украины, Запад
"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин
Депутат Рады Шевченко: отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Киева