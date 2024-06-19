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Путин и Ким Чен Ын посетили православный храм в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын посетили православный храм в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын посетили православный храм в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили православный храм Святой Живоначальной Троицы, который находится в Пхеньяне. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:44

2024-06-19T16:44

2024-06-19T16:56

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили православный храм Святой Живоначальной Троицы, который находится в Пхеньяне. Российский лидер передал в дар храму икону "Троица".Посещение храма - последний пункт программы государственного визита Путина в КНДР перед его отлетом во Вьетнам. Храм расположен в квартале Чонбэк района Раннан города Пхеньяна, с чем связано второе, более распространенное среди корейцев название - Чонбэкский храм. Сооружение храма было начато по личному распоряжению Ким Чен Ира, который, находясь под впечатлением от посещения храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске в ходе своей поездки на Дальний Восток России в августе 2022 года, дал указание о строительстве первого православного храма в Пхеньяне. В июне 2003 года архиепископом Калужским и Боровским Климентом, первым заместителем председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, была проведена церемония закладки храма. Здание храма было построено в течение двух лет практически полностью за счет бюджета КНДР. Колокола, иконы, церковную утварь предоставила Русская православная церковь. Средства на возведение храма пожертвовала администрация Приморского края и некоторые российские бизнесмены, посильную помощь оказали и сотрудники посольства. В настоящее время регулярные службы в храме ведут корейские священнослужители, настоятель храма - иерей Владимир (Чан Мён Иль). С апреля 2008 года в храме действует церковный хор.

https://ria.ru/20240619/khram-1953899924.html

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