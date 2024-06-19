https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html

Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка"

Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка" - РИА Новости, 19.06.2024

Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка"

Hamster Combat, Notcoin, Catizen и другие подобные игры дают возможность заработать, но есть нюансы, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:15

2024-06-19T03:15

2024-06-19T03:15

технологии

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Hamster Combat, Notcoin, Catizen и другие подобные игры дают возможность заработать, но есть нюансы, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.По его словам, эти игры представляют собой смесь экономической стратегии и виртуальных сражений и кажутся заманчивой возможностью для “майнинга” новой валюты и получения дохода.Внимание к ним приковано за счет интеграции криптовалют и блокчейна. “Notcoin и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - отметил эксперт.Однако успех в подобных играх определяет масса факторов, в том числе, изменения в экономике игры, спрос на цифровые активы и даже популярность. Чем больше игроков вовлечено, тем сильнее размывается стоимость получаемой цифровой монеты. Вряд ли у большинства игроков есть возможность заработать серьезные суммы, подытожил Пименов.

https://ria.ru/20240611/hamstercombat-1952243516.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия