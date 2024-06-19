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Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка" - РИА Новости, 19.06.2024
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03:15 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html
Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка"
Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка" - РИА Новости, 19.06.2024
Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка"
Hamster Combat, Notcoin, Catizen и другие подобные игры дают возможность заработать, но есть нюансы, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:15
2024-06-19T03:15
технологии
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Hamster Combat, Notcoin, Catizen и другие подобные игры дают возможность заработать, но есть нюансы, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.По его словам, эти игры представляют собой смесь экономической стратегии и виртуальных сражений и кажутся заманчивой возможностью для “майнинга” новой валюты и получения дохода.Внимание к ним приковано за счет интеграции криптовалют и блокчейна. “Notcoin и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - отметил эксперт.Однако успех в подобных играх определяет масса факторов, в том числе, изменения в экономике игры, спрос на цифровые активы и даже популярность. Чем больше игроков вовлечено, тем сильнее размывается стоимость получаемой цифровой монеты. Вряд ли у большинства игроков есть возможность заработать серьезные суммы, подытожил Пименов.
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технологии, россия
Технологии, Россия
Раскрыто, можно ли заработать на суперпопулярной игре в "хомяка"

Эксперт Пименов: в подобных Hamster Combat играх существуют определенные нюансы

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Hamster Combat, Notcoin, Catizen и другие подобные игры дают возможность заработать, но есть нюансы, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.
По его словам, эти игры представляют собой смесь экономической стратегии и виртуальных сражений и кажутся заманчивой возможностью для “майнинга” новой валюты и получения дохода.
Внимание к ним приковано за счет интеграции криптовалют и блокчейна. “Notcoin и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - отметил эксперт.
Однако успех в подобных играх определяет масса факторов, в том числе, изменения в экономике игры, спрос на цифровые активы и даже популярность. Чем больше игроков вовлечено, тем сильнее размывается стоимость получаемой цифровой монеты. Вряд ли у большинства игроков есть возможность заработать серьезные суммы, подытожил Пименов.
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