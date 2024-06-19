Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kherson-1953930260.html
В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию
В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию - РИА Новости, 19.06.2024
В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию
Плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию нашли в Херсонской области сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по области. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:22
2024-06-19T12:22
происшествия
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию нашли в Херсонской области сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по области. Как сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области, плантацию нашли у гражданина России, жителя Новокаховского района. "Установлено, что злоумышленник по месту жительства организовал выращивание и культивирование наркосодержащих растений, а также изготавливал и хранил полученные из них наркотические средства", - сообщил представитель правоохранительного ведомства. Обнаружено и изъято 2,5 тысячи кустов опиумного мака, 118 кустов конопли с признаками культивации, 600 грамм готового к употреблению наркотического вещества, а также оборудование для его изготовления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240611/umvd-1952175073.html
https://ria.ru/20240520/fsb-1947112225.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , россия
Происшествия, Херсонская область , Россия
В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию

УФСБ Херсонской области нашло и уничтожило плантацию опиума и нарколабораторию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию нашли в Херсонской области сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по области.
Как сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области, плантацию нашли у гражданина России, жителя Новокаховского района.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Жителей Калуги осудили за маскировку нарколаборатории под ферму
11 июня, 14:11
"Установлено, что злоумышленник по месту жительства организовал выращивание и культивирование наркосодержащих растений, а также изготавливал и хранил полученные из них наркотические средства", - сообщил представитель правоохранительного ведомства.
Обнаружено и изъято 2,5 тысячи кустов опиумного мака, 118 кустов конопли с признаками культивации, 600 грамм готового к употреблению наркотического вещества, а также оборудование для его изготовления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Москве задержали двух наркоторговцев
20 мая, 09:51
 
ПроисшествияХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала