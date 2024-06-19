https://ria.ru/20240619/kherson-1953930260.html

В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию

В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию - РИА Новости, 19.06.2024

В Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и нарколабораторию

Плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию нашли в Херсонской области сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по области. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:22

2024-06-19T12:22

2024-06-19T12:22

происшествия

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию нашли в Херсонской области сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по области. Как сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области, плантацию нашли у гражданина России, жителя Новокаховского района. "Установлено, что злоумышленник по месту жительства организовал выращивание и культивирование наркосодержащих растений, а также изготавливал и хранил полученные из них наркотические средства", - сообщил представитель правоохранительного ведомства. Обнаружено и изъято 2,5 тысячи кустов опиумного мака, 118 кустов конопли с признаками культивации, 600 грамм готового к употреблению наркотического вещества, а также оборудование для его изготовления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240611/umvd-1952175073.html

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происшествия, херсонская область , россия