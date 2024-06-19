https://ria.ru/20240619/kasperskiy-1954043018.html
Половину паролей в мире можно взломать за минуту, заявили аналитики "ЛК"
Половину паролей в мире можно взломать за минуту, заявили аналитики "ЛК" - РИА Новости, 19.06.2024
Половину паролей в мире можно взломать за минуту, заявили аналитики "ЛК"
Почти половину паролей в мире мошенники могут взломать менее чем за минуту, подсчитали аналитики "Лаборатории Касперского", проверив на устойчивость к взлому... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:13
2024-06-19T17:13
2024-06-19T17:14
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти половину паролей в мире мошенники могут взломать менее чем за минуту, подсчитали аналитики "Лаборатории Касперского", проверив на устойчивость к взлому 193 миллиона паролей в публичном доступе. "Лаборатория Касперского" проанализировала 193 миллиона паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 миллионов) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту", - говорится в исследовании. Отмечается, что большинство проанализированных паролей могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов: для подбора 14% из них (27 миллионов) мошенникам понадобится не более часа, 8% (15 миллионов) - не более суток. Кроме того, умные алгоритмы подбора умеют учитывать замену символов - "e" на "3", "1" на "!", "a" на "@" - и знают популярные комбинации. Там добавили, что только 23% или 44 миллиона комбинаций оказались достаточно стойкими: на их взлом ушло бы больше года. По подсчетам специалистов, большая часть паролей содержит существующее словарное слово, что значительно снижает их устойчивость к взлому. Наиболее часто люди используют в качестве паролей имена ("ahmed", "nguyen", "kumar", "kevin", "daniel"), популярные слова ("forever", "love", "google", "hacker", "gamer", "password", "admin", "team") и распространенные комбинации ("qwerty12345", "12345"). Руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence "Лаборатории Касперского" Юлия Новикова прокомментировала, что для подбора паролей злоумышленникам не требуются глубокие знания или дорогостоящее оборудование: вычислительные мощности можно арендовать в облачных сервисах. По ее словам, для кражи учетных данных хакеры часто используют специальные программы. Так, за последние пять лет с их помощью были скомпрометированы логины и пароли для входа на 443 тысячах сайтов по всему миру, а в зоне .ru таким же образом было украдено 2,5 миллиона пар логинов и паролей.
https://ria.ru/20240603/parol-1950083813.html
https://ria.ru/20240613/kaspersky-1952472069.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
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технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
Половину паролей в мире можно взломать за минуту, заявили аналитики "ЛК"
Аналитики "ЛК": почти половину паролей в мире мошенники могут взломать за минуту
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти половину паролей в мире мошенники могут взломать менее чем за минуту, подсчитали аналитики "Лаборатории Касперского", проверив на устойчивость к взлому 193 миллиона паролей в публичном доступе.
"Лаборатория Касперского" проанализировала 193 миллиона паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 миллионов) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту", - говорится в исследовании.
Отмечается, что большинство проанализированных паролей могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов: для подбора 14% из них (27 миллионов) мошенникам понадобится не более часа, 8% (15 миллионов) - не более суток. Кроме того, умные алгоритмы подбора умеют учитывать замену символов - "e" на "3", "1" на "!", "a" на "@" - и знают популярные комбинации. Там добавили, что только 23% или 44 миллиона комбинаций оказались достаточно стойкими: на их взлом ушло бы больше года.
По подсчетам специалистов, большая часть паролей содержит существующее словарное слово, что значительно снижает их устойчивость к взлому. Наиболее часто люди используют в качестве паролей имена ("ahmed", "nguyen", "kumar", "kevin", "daniel"), популярные слова ("forever", "love", "google", "hacker", "gamer", "password", "admin", "team") и распространенные комбинации ("qwerty12345", "12345").
Руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence "Лаборатории Касперского" Юлия Новикова прокомментировала, что для подбора паролей злоумышленникам не требуются глубокие знания или дорогостоящее оборудование: вычислительные мощности можно арендовать в облачных сервисах. По ее словам, для кражи учетных данных хакеры часто используют специальные программы.
Так, за последние пять лет с их помощью были скомпрометированы логины и пароли для входа на 443 тысячах сайтов по всему миру, а в зоне .ru таким же образом было украдено 2,5 миллиона пар логинов и паролей.