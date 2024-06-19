https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР - РИА Новости, 19.06.2024
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР
Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после решения Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:29
2024-06-19T23:29
2024-06-19T23:30
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после решения Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в перечень террористических организаций. "В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому мое сообщение для всех, кто находится в Иране - прямо сейчас время возвращаться домой", - заявила она, комментируя решение по КСИР. Она призвала всех канадцев воздержаться от поездок в исламскую республику и добавила, что в Оттаве приняли решение сделать невъездными "тысячи высокопоставленных иранских чиновников, включая членов КСИР". Жоли отметила, что бывшие и нынешние иранские чиновники, которые уже находятся в Канаде, могут стать фигурантами расследований или быть высланными из страны.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807207.html
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в мире, иран, канада, оттава, мелани жоли
В мире, Иран, Канада, Оттава, Мелани Жоли
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР
Глава МИД Канады призвала граждан страны покинуть Иран после решения по КСИР