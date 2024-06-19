https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев"
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев" - РИА Новости, 19.06.2024
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев"
Израильские власти виновны в истреблении палестинцев в секторе Газа с 7 октября, заявила председатель независимой международной следственной комиссии ООН на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
2024-06-19T15:05
в мире
израиль
оон
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
международный уголовный суд
биньямин нетаньяху
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ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Израильские власти виновны в истреблении палестинцев в секторе Газа с 7 октября, заявила председатель независимой международной следственной комиссии ООН на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."<...> Израильские власти несут ответственность за военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права, включая массовое истребление, преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам и объектам, убийства <...>, использование голода в качестве метода ведения войны, насильственное перемещение, гендерные преследования палестинских мужчин и мальчиков, сексуальное и гендерно обусловленное насилие и жестокое или бесчеловечное обращение", — сказала она во время выступления на Совете ООН по правам человека.Ранее в среду УВКПЧ опубликовало доклад, в котором говорится, что израильская армия систематически нарушает законы войны в секторе Газа, требующие минимизировать жертвы среди мирных жителей во время боевых действий. В середине мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что намерен получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и главе Минобороны страны Йоаве Галанте. По мнению Хана, они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.Нетаньяху, со своей стороны, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября прошлого года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела члены ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85,3 тысячи.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах — город на юге, считающийся последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
https://ria.ru/20240618/konflikt-1953822435.html
https://ria.ru/20240619/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, исмаил хания, нави пиллэй, сша, рафах (провинция), тель-авив
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Международный уголовный суд, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Нави Пиллэй, США, Рафах (провинция), Тель-Авив
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев"
Комиссия ООН обвинила Израиль в истреблении палестинцев в Газе с 7 октября
ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Израильские власти виновны в истреблении палестинцев в секторе Газа с 7 октября, заявила председатель независимой международной следственной комиссии ООН на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.
"<...> Израильские власти несут ответственность за военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права, включая массовое истребление, преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам и объектам, убийства <...>, использование голода в качестве метода ведения войны, насильственное перемещение, гендерные преследования палестинских мужчин и мальчиков, сексуальное и гендерно обусловленное насилие и жестокое или бесчеловечное обращение", — сказала она во время выступления на Совете ООН по правам человека.
Ранее в среду УВКПЧ опубликовало доклад, в котором говорится, что израильская армия систематически нарушает законы войны в секторе Газа, требующие минимизировать жертвы среди мирных жителей во время боевых действий.
В середине мая прокурор Международного уголовного суда (МУС
) Карим Хан сообщил, что намерен получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху
и главе Минобороны страны Йоаве Галанте. По мнению Хана, они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.
Нетаньяху, со своей стороны, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля
на самооборону".
Палестино-израильский конфликт
Израиль 7 октября прошлого года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела члены ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85,3 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах
— город на юге, считающийся последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава.
МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.