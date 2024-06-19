https://ria.ru/20240619/izrail-1953872654.html

ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны в Газе

ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны в Газе - РИА Новости, 19.06.2024

ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны в Газе

Израильская армия систематически нарушает в Газе законы войны, требующие минимизировать жертвы среди гражданского населения в ходе боевых действий, говорится в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:46

2024-06-19T09:46

2024-06-19T09:46

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международный уголовный суд

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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости. Израильская армия систематически нарушает в Газе законы войны, требующие минимизировать жертвы среди гражданского населения в ходе боевых действий, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Обязательство выбирать средства и методы ведения войны, которые предотвращают или, по крайней мере, сводят к минимуму, насколько это возможно, ущерб, наносимый гражданскому населению, по-видимому, систематически нарушалось в ходе кампании бомбардировок Израиля (в Газе – ред.)", - приводятся в документе слова главы УВКПЧ Фолькера Тюрка. В докладе, охватывающем период с октября по декабрь 2023 года, делается вывод о том, что серия израильских ударов, проиллюстрированная шестью инцидентами, указывает на то, что ЦАХАЛ неоднократно нарушал основополагающие принципы законов войны. "В этой связи в докладе отмечается, что незаконное нацеливание, совершаемое в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население в соответствии с государственной политикой, также может повлечь за собой совершение преступлений против человечности", - добавляют в ООН. В УВКПЧ сожалеют, что Израиль не дал никаких объяснений самым смертоносным бомбардировкам по прошествии нескольких месяцев, несмотря на публично данные обещания. На прошлой неделе Независимая международная следственная комиссия ООН на оккупированной палестинской территории заявила, что Израильские власти несут ответственность за целый ряд преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в Газе с 7 октября. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Байден затем заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения Хана. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240619/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240618/konflikt-1953822435.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, оон, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году