https://ria.ru/20240619/issledovanie-1954096414.html

Исследование: количество абонентов с цифровой сим-картой выросло на 80%

Исследование: количество абонентов с цифровой сим-картой выросло на 80% - РИА Новости, 19.06.2024

Исследование: количество абонентов с цифровой сим-картой выросло на 80%

Количество абонентов сотовой связи, использующих в своих смартфонах цифровые сим-карты (eSIM), в январе-мае текущего года увеличилось на 81% по сравнению с... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:06

2024-06-19T20:06

2024-06-19T20:06

технологии

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краснодар

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Количество абонентов сотовой связи, использующих в своих смартфонах цифровые сим-карты (eSIM), в январе-мае текущего года увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом более 98% владельцев eSIM используют ее в качестве основной сим-карты, свидетельствуют результаты исследования "МегаФона". Согласно исследованию, пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете. Так, общее потребление трафика за январь-май 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, говорится в сообщении оператора. Больше трафика расходуется на просмотр веб-страниц в браузерах и использование мессенджеров – активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23%, соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). Уровень потребления видеоконтента и музыки вырос всего на 2%. Аналитики отметили, что абоненты с обычной сим-картой разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM. Лидерами по использованию цифровых сим-карт остаются Москва и Санкт-Петербург. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. В этом году в пятерку лидеров также вошли Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону, а вот Екатеринбург ее покинул. "Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной сим-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер", – приводится в сообщении комментарий директора департамента по развитию "МегаФона" Игоря Глебова. eSIM — цифровая сим-карта, которая встраивается в устройство на этапе производства. Первые устройства с поддержкой eSIM были представлены в 2016 году. В России тестирование технологии началось в 2019 году, а для абонентов eSIM стали доступны год спустя.

https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

https://ria.ru/20240613/bilayn-1952467136.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, санкт-петербург, краснодар, мегафон