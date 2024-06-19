https://ria.ru/20240619/ispaniya-1954026833.html

Прокуратура Испании призвала отменить ордер на арест Пучдемона

Прокуратура Испании призвала отменить ордер на арест Пучдемона - РИА Новости, 19.06.2024

Прокуратура Испании призвала отменить ордер на арест Пучдемона

Прокуратура Испании направила в Верховный суд страны запрос с требованием отменить ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона из-за вступления в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:30

2024-06-19T16:30

2024-06-19T16:30

в мире

испания

каталония

карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура Испании направила в Верховный суд страны запрос с требованием отменить ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона из-за вступления в силу нового закона об амнистии каталонских сепаратистов, передает в среду телеканал TVE. По информации телеканала, в Верховный суд также был направлен доклад, в котором утверждается, что преступления терроризма, приписываемые Пучдемону и другим каталонским сепаратистам, подпадают под действие закона об амнистии. По этой причине с них должны быть сняты эти обвинения. Одиннадцатого июня сообщалось, что суд Испании все еще не отменил действие национального ордера на арест бывшего главы автономного сообщества, бежавшего из королевства после организации незаконного референдума о независимости в 2017 году, несмотря на вступление в силу закона об амнистии. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. Под закон, по которому могут быть амнистированы более 370 человек, будут попадать действия с 1 ноября 2011 года, когда начались события процесса обретения независимости автономного сообщества. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240402/kataloniya-1937389580.html

https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции