https://ria.ru/20240619/insulin-1953981659.html

Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина

Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина - РИА Новости, 19.06.2024

Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разобраться с поставкой льготного инсулина в регионе, виновные в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:27

2024-06-19T14:27

2024-06-19T14:27

хабаровский край

хабаровский край

россия

хабаровск

дмитрий демешин

евгений никонов

михаил дегтярев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937301582_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_0bc8e08fdc003612295d2eb139ad3d97.jpg

ХАБАРОВСК, 19 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разобраться с поставкой льготного инсулина в регионе, виновные в задержках лекарства "будут выявлены и строго наказаны". Демешин сообщил, что от жителей региона в его социальные сети с первых дней нахождения в должности поступил "вал обращений о нехватке инсулина по льготным рецептам". Это стало поводом предметно разобраться в этой проблеме. "Мы решим вопрос обеспечения инсулином по льготным рецептам в ближайшее время. А прямые виновники этой ситуации будут выявлены в рамках служебной проверки и строго наказаны", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в крае несколько тысяч диабетиков первого и второго типа, для которых инсулиносодержащие препараты - не роскошь, а вопрос жизни. Тем более, что среди больных есть дети и много возрастных пациентов. Проблемы с инсулином есть не только в отдалённых районах, но и в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, указал Демешин. "Люди не должны тратить собственные деньги на дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно по закону... На закупки жизненно важных лекарств больным диабетом потрачено только 26% от заложенной в бюджете суммы. А ведь уже заканчивается первое полугодие! Срыв поставок - персональная ответственность регионального соцблока", - заключил Демешин. По данным региональных властей, зампреду правительства края по социальным вопросам Евгению Никонову было дано поручение усилить контроль за закупкой льготных лекарственных средств и конкретно инсулина. Дополнительно глава региона потребовал разработать дорожную карту по исправлению указанной ситуации в кратчайшие сроки. Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года служил заместителем генпрокурора России по Дальневосточному федеральному округу, был назначен президентом на должность врио губернатора региона 15 мая. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России 14 мая. Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае 6, 7 и 8 сентября. Демешин был выдвинут кандидатом на должность губернатора региона партией "Единая Россия". В краевой избирком он уже представил пакет документов.

https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html

https://ria.ru/20240531/demeshin-1949577723.html

хабаровский край

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, россия, хабаровск, дмитрий демешин, евгений никонов, михаил дегтярев, единая россия