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Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина - РИА Новости, 19.06.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
14:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/insulin-1953981659.html
Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина
Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина - РИА Новости, 19.06.2024
Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разобраться с поставкой льготного инсулина в регионе, виновные в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:27
хабаровский край
хабаровский край
россия
хабаровск
дмитрий демешин
евгений никонов
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 19 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разобраться с поставкой льготного инсулина в регионе, виновные в задержках лекарства "будут выявлены и строго наказаны". Демешин сообщил, что от жителей региона в его социальные сети с первых дней нахождения в должности поступил "вал обращений о нехватке инсулина по льготным рецептам". Это стало поводом предметно разобраться в этой проблеме. "Мы решим вопрос обеспечения инсулином по льготным рецептам в ближайшее время. А прямые виновники этой ситуации будут выявлены в рамках служебной проверки и строго наказаны", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в крае несколько тысяч диабетиков первого и второго типа, для которых инсулиносодержащие препараты - не роскошь, а вопрос жизни. Тем более, что среди больных есть дети и много возрастных пациентов. Проблемы с инсулином есть не только в отдалённых районах, но и в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, указал Демешин. "Люди не должны тратить собственные деньги на дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно по закону... На закупки жизненно важных лекарств больным диабетом потрачено только 26% от заложенной в бюджете суммы. А ведь уже заканчивается первое полугодие! Срыв поставок - персональная ответственность регионального соцблока", - заключил Демешин. По данным региональных властей, зампреду правительства края по социальным вопросам Евгению Никонову было дано поручение усилить контроль за закупкой льготных лекарственных средств и конкретно инсулина. Дополнительно глава региона потребовал разработать дорожную карту по исправлению указанной ситуации в кратчайшие сроки. Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года служил заместителем генпрокурора России по Дальневосточному федеральному округу, был назначен президентом на должность врио губернатора региона 15 мая. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России 14 мая. Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае 6, 7 и 8 сентября. Демешин был выдвинут кандидатом на должность губернатора региона партией "Единая Россия". В краевой избирком он уже представил пакет документов.
https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html
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хабаровский край, россия, хабаровск, дмитрий демешин, евгений никонов, михаил дегтярев, единая россия
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Евгений Никонов, Михаил Дегтярев, Единая Россия

Глава Хабаровского края поручил разобраться с поставкой льготного инсулина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 19 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разобраться с поставкой льготного инсулина в регионе, виновные в задержках лекарства "будут выявлены и строго наказаны".
Демешин сообщил, что от жителей региона в его социальные сети с первых дней нахождения в должности поступил "вал обращений о нехватке инсулина по льготным рецептам". Это стало поводом предметно разобраться в этой проблеме.
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"Мы решим вопрос обеспечения инсулином по льготным рецептам в ближайшее время. А прямые виновники этой ситуации будут выявлены в рамках служебной проверки и строго наказаны", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в крае несколько тысяч диабетиков первого и второго типа, для которых инсулиносодержащие препараты - не роскошь, а вопрос жизни. Тем более, что среди больных есть дети и много возрастных пациентов. Проблемы с инсулином есть не только в отдалённых районах, но и в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, указал Демешин.
"Люди не должны тратить собственные деньги на дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно по закону... На закупки жизненно важных лекарств больным диабетом потрачено только 26% от заложенной в бюджете суммы. А ведь уже заканчивается первое полугодие! Срыв поставок - персональная ответственность регионального соцблока", - заключил Демешин.
По данным региональных властей, зампреду правительства края по социальным вопросам Евгению Никонову было дано поручение усилить контроль за закупкой льготных лекарственных средств и конкретно инсулина. Дополнительно глава региона потребовал разработать дорожную карту по исправлению указанной ситуации в кратчайшие сроки.
Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года служил заместителем генпрокурора России по Дальневосточному федеральному округу, был назначен президентом на должность врио губернатора региона 15 мая. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России 14 мая. Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае 6, 7 и 8 сентября. Демешин был выдвинут кандидатом на должность губернатора региона партией "Единая Россия". В краевой избирком он уже представил пакет документов.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияХабаровскДмитрий ДемешинЕвгений НиконовМихаил ДегтяревЕдиная Россия
 
 
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