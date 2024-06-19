https://ria.ru/20240619/granitsa-1954108601.html

Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков

Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков - РИА Новости, 19.06.2024

Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приказал частично закрыть границу с Сенегалом из-за столкновений между двумя мусульманскими общинами в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:40

2024-06-19T21:40

2024-06-19T21:40

в мире

гвинея-бисау

сенегал

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приказал частично закрыть границу с Сенегалом из-за столкновений между двумя мусульманскими общинами в приграничной зоне. "Я немедленно принял решение закрыть эту часть границы, чтобы предотвратить любую эскалацию насилия. Силы безопасности моей страны следят за тем, чтобы эта мера неукоснительно соблюдалась", - заявил президент агентству Франс Пресс. Отмечается, что две общины на юге Сенегала уже давно враждуют из-за контроля над местной главной мечетью. Во время праздника Курбан-Байрам в понедельник столкновения между двумя общинами вспыхнули в городе Медина Гонасе, расположенном всего в нескольких километрах от Гвинеи-Бисау. Агентство, ссылаясь на МВД, сообщает, что один человек погиб и около 20 получили ранения.

https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

гвинея-бисау

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в мире, гвинея-бисау, сенегал