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Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков
Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков - РИА Новости, 19.06.2024
Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приказал частично закрыть границу с Сенегалом из-за столкновений между двумя мусульманскими общинами в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:40
2024-06-19T21:40
2024-06-19T21:40
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приказал частично закрыть границу с Сенегалом из-за столкновений между двумя мусульманскими общинами в приграничной зоне. "Я немедленно принял решение закрыть эту часть границы, чтобы предотвратить любую эскалацию насилия. Силы безопасности моей страны следят за тем, чтобы эта мера неукоснительно соблюдалась", - заявил президент агентству Франс Пресс. Отмечается, что две общины на юге Сенегала уже давно враждуют из-за контроля над местной главной мечетью. Во время праздника Курбан-Байрам в понедельник столкновения между двумя общинами вспыхнули в городе Медина Гонасе, расположенном всего в нескольких километрах от Гвинеи-Бисау. Агентство, ссылаясь на МВД, сообщает, что один человек погиб и около 20 получили ранения.
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в мире, гвинея-бисау, сенегал
В мире, Гвинея-Бисау, Сенегал
Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за беспорядков
Гвинея-Бисау закрыла часть границы с Сенегалом из-за столкновений местных общин
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приказал частично закрыть границу с Сенегалом из-за столкновений между двумя мусульманскими общинами в приграничной зоне.
"Я немедленно принял решение закрыть эту часть границы, чтобы предотвратить любую эскалацию насилия. Силы безопасности моей страны следят за тем, чтобы эта мера неукоснительно соблюдалась", - заявил президент агентству Франс Пресс.
Отмечается, что две общины на юге Сенегала уже давно враждуют из-за контроля над местной главной мечетью. Во время праздника Курбан-Байрам в понедельник столкновения между двумя общинами вспыхнули в городе Медина Гонасе, расположенном всего в нескольких километрах от Гвинеи-Бисау. Агентство, ссылаясь на МВД, сообщает, что один человек погиб и около 20 получили ранения.