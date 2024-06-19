https://ria.ru/20240619/grabchak-1953716973.html

Евгений Грабчак: развитие энергетики планируем на 75 лет вперед

Евгений Грабчак: развитие энергетики планируем на 75 лет вперед - РИА Новости, 19.06.2024

Евгений Грабчак: развитие энергетики планируем на 75 лет вперед

Строительство новых инфраструктурных проектов на территории России невозможно без электрификации. При этом энергетикам приходится не только продумывать... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

интервью

жкх

россия

севастополь

евгений грабчак

сергей цивилев

россети

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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Строительство новых инфраструктурных проектов на территории России невозможно без электрификации. При этом энергетикам приходится не только продумывать энергосистему будущего, но и поддерживать стабильную работу уже существующих объектов. Каково это – выстоять в природных катаклизмах, развивать энергетику в новых регионах и работать с прицелом на десятилетия вперед, в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Беседовала Елена Савинова.– Евгений Петрович, за прошедший отопительный сезон погода не раз испытывала на прочность российскую энергосистему: и морозы, и снегопады, и ледяные дожди. Есть ли оценки, какой ущерб был нанесен энергообъектам из-за погодных явлений?– Действительно, у нас погода в последнее время все чаще и чаще преподносит сюрпризы. Особенно при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП). В этом году, например, количество массовых нарушений энергоснабжения, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, которые, по сути, являются ненормативными для электрических сетей, более чем в два раза превысило количество прошлого года. И тенденция сохраняется.Энергетики к этому всегда готовятся. Выстроена целая система подготовки к осенне-зимнему периоду, которая работает во всех регионах, где основная задача – при неблагоприятных погодных явлениях максимально быстро восстановить электро- и газоснабжение, обеспечить бесперебойную поставку энергоресурсов в дома наших граждан.Прямой ущерб в целом не считают. Есть понимание, какое количество оборудования повреждается, оно застраховано, и эти потери возмещаются. Поэтому дополнительных средств со стороны бюджета или потребителей не требуется. А в рамках подготовки к отопительному сезону энергетиками в их инвестпрограммах учитываются технические несовершенства прошлого года. При подготовке к будущему ОЗП энергокомпании вложат более триллиона рублей, чтобы обеспечить надежность энергосистемы и ее быстрое восстановление, в том числе в случае капризов климата.– Кажется, что сейчас стало больше наблюдаться капризов погоды. Может быть, Минэнерго с компаниями рассматривает трансформацию подхода к подготовке к ОЗП, чтобы усилить работу с этими рисками на будущие периоды?– Мы же с вами понимаем, что энергетика и основа ее функционирования, инвестиций – это тарифные решения, которые, по сути, оплачивает конечный потребитель. Конечно, можно зарезервировать каждого потребителя до такой степени, что любое природное явление не повлияет на его надежное энергоснабжение. Но стоит вопрос цены и того, где взять эти деньги. И здесь наша задача – найти баланс.Поэтому здесь мы видим решение, с одной стороны, в проектировании систем, в том числе электросетей, с учетом категорий надежности. А с другой, в быстром восстановлении и совершенствовании процедур, чтобы было оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию. В частности, это повышение квалификации персонала, его обеспечение дополнительной техникой. И, конечно, мы должны извлекать уроки и применять новые подходы к строящимся сетям и объектам генерации с учетом изменения климатики.– А какие объекты больше всего пострадали в прошедшем осенне-зимнем периоде? В каких регионах?– Электрические сети. Если из такого резонансного, по крайней мере по той зиме, которую мы прошли, началось все с больших ветров, по-моему, это ноябрь был, это Сибирь, и дальше несколько раз стихия неприятности преподносила по Югу. Помните, в Крыму у нас, в Севастополе, на побережье Черного моря в Краснодарском крае, вплоть до того, что целые набережные "сносило". Конечно же, это повлияло на работу электрических сетей.И наши новые регионы – это Луганская, Донецкая народные республики, вот там, к сожалению, нехарактерная для них погода в этом году наблюдалась. По ним, по Ростовской области, немножко Волгоградскую область затронуло. Интенсивное гололедообразование вызвало повышенную нагрузку на линии электропередач, на опоры. Более шести тысяч опор было повреждено и не могло быть восстановлено. Энергетики, конечно, трудности большие испытывали. Но у крупных компаний, которые там работают, есть ресурсы. Как раз передислокация аварийных бригад, персонала, аварийного запаса позволила достаточно быстро справиться и помочь энергетикам ЛНР и ДНР тоже восстановить их сети. Там из-за непогоды, по сути, распределительных сетей не осталось, их по новой выстраивали.– Раз мы заговорили про новые регионы – помимо климатического фактора там есть еще обстрелы. Какой был объем инвестиций в 2023 году на восстановление энергообъектов?– Если говорим про электрические сети, это порядка 20 миллиардов рублей. У нас по всем направлениям достаточно большой объем инвестиций по новым регионам был, более того, надо сказать, что основная доля этих инвестиций была не бюджетная, а инвестиции компаний. Суммарно до 2025 года по всей энергетике планируется направить, в соответствии с утвержденной программой социального-экономического развития, порядка 300 миллиардов рублей. Но мы уже видим, что придется направлять еще больше, с учетом тех факторов, о которых вы упомянули.– А в 2024 году сколько планируете направить на восстановление энергообъектов в новых регионах?– Я думаю, что если взять совокупно, то порядка 30-40 миллиардов рублей будет направлено – это и электросетевое хозяйство, и объекты генерации, которые нам надо восстанавливать, даже не восстанавливать – модернизировать, переводить, в том числе, на уголь некоторые станции, которые сейчас работают на газу. Это и объекты газотранспортной системы, газификация. То есть планы достаточно большие по каждому из этих направлений, достаточно существенные инвестиции.– Недавно Минэнерго сообщило, что в Крыму согласован план финансирования создания объектов ЛЭП. О чем идет речь, и сколько планируется туда инвестировать, из каких источников?– По Крыму, на самом деле, у нас достаточно длительная работа идет. Большинство тех задач, которые остались еще с 2014 года, были решены. И большие станции построены были, и сети магистральные приведены в порядок. Но с 2014 года Крым же тоже не стоял на месте, там тоже идет развитие, активно растет потребление. Поэтому вопросы распределительных сетей, локального роста потребления и приведение электросетевого хозяйства к среднероссийским стандартам, еще актуальны.Большая работа идет по приведению в порядок транзита, который обеспечивает, по сути, все курортные крымские города электроэнергией. Это так называемый транзит Южного берега Крыма. Его реконструкция финансируется из федерального и регионального бюджетов. На этот проект будет привлечено еще порядка 20-25 миллиардов рублей, и это будет не реконструкция, а строительство новых объектов с большей пропускной способностью, с новыми технологиями, с возможностью развития курортного потенциала и кластера.Будет подписана и комплексная программа по развитию электросетевого комплекса Севастополя. Федеральный бюджет и "Россети" берут на себя обязательства по инвестированию в строительство крупных питающих центров, порядка 10 миллиардов рублей. Реконструируются еще сети внутри города – основные инвестиции по ним за городом. Суммарно в Севастополь программа предусматривает 26 миллиардов рублей инвестиций.– В Крыму идет еще активное развитие газового хозяйства. Как выросли объемы подачи газа из Крыма в новые регионы?– Если говорить по транзиту через Крым, он изначально был нулевой. Сейчас он увеличился до 100 тысяч кубометров по году. В течение полутора-двух лет он остается на этом же уровне. С учетом газификации мы планируем, что он в три раза увеличится. Я думаю, два-три года вся программа будет реализовываться.Но что самое главное, есть планы, они уже реализуются, по созданию так называемого Азовского газового кольца, когда мы закольцуем магистральными газопроводами газотранспортную систему – Краснодарский край, Крымский полуостров, Херсон, Запорожье, ДНР, Ростовская область и снова Краснодарский край. Вот такое кольцо сделаем вокруг Азовского моря.Подобная работа ведется по электроснабжению, строится такое же большое кольцо. После реализации этих мероприятий надежность газоснабжения и энергоснабжения не только новых регионов возрастет, но и Крымского полуострова.– Были планы по частичному переводу Луганской ТЭЦ на уголь. Они остаются?– Планы остаются. К этой зиме мы должны их реализовать. Эти планы как минимум один-два из четырех блоков перевести на уголь. Для чего это делаем? Донбасс – угольный регион. Основными потребителями добываемого угля являются объекты генерации электроэнергии, поэтому заинтересованы в том, чтобы угольная отрасль работала, зарплаты платились, шахты работали. Значит, надо увеличивать объем внутреннего потребления.– Не могу не спросить про процесс консолидации территориальных сетевых организаций. У министерства были предложения завершить процесс консолидации на год раньше, в 2024 году. Остаются ли в силе эти планы, реально ли их успеть реализовать до конца года?– Предложения были, планы, с одной стороны, остаются, но с другой, надо понимать, что любое изменение существующей структуры отношений имеет последствия. Мы всегда говорили, что целью консолидации является не уменьшение количества компаний, а повышение надежности энергоснабжения. И сама по себе консолидация, когда она просто завершает укрупнение без дополнительной донастройки системы, ни к чему хорошему не приведет.Поэтому в министерстве энергетики была разработана идеология формирования единого центра ответственности за энергоснабжение в каждом регионе. Разрабатывался законопроект, который прошел уже первое чтение. Мы надеемся, что в этом месяце он пройдет во втором и третьем чтении, и с сентября мы начнем его применять и всю "подзаконку" тоже выпустим.Мы рассчитывали, что он выйдет пораньше, поэтому придется планы по консолидации, ужесточению критериев чуть сдвинуть. Еще раз посмотрим, проанализируем, насколько те цели по ужесточению критериев, которые ставились, достигли результатов. И тогда скорректируем свои действия.– Были обсуждения, что в Москве, возможно, будет две системообразующих территориальных сетевых организации (СТСО) – ОЭК и "Россети". Так ли это?– Да, как эксперимент. В столице у нас особое законодательство. С учетом этого и того, что московский энергорайон достаточно сложный по эксплуатации, приняли решение посмотреть и попробовать две СТСО. В нашем понимании это усложнит регулирование внутри Москвы. Для нас в первую очередь, но и для самой Москвы тоже. Но попробуем, посмотрим, сможем ли мы сложность технологических отношений переложить на организационный уровень.– И еще один большой проект – это электрификация Восточного полигона. Есть ли понимание по общим инвестициям к 2029 году?– В целом планируемый объем инвестиций – более миллиарда рублей, только генерация – порядка 900 миллиардов. Сейчас еще по кое-каким объектам экспертиза проводится, чтобы окончательную стоимость определить. А сети – это больше 300 миллиардов рублей.В правительстве мы приняли консенсусное решение, что третий этап Восточного полигона по некоторым участкам идет без электроснабжения. Пока на тепловозной тяге будет реализовываться. Но основные скорости, лимитирующие узлы по железной дороге, электрифицируются. И до 2029 года все эти проблемные участки с точки зрения энергоснабжения, перехода на тягу мы "разошьем". И свои обязательства с точки зрения энергетики выполним.Помимо этого, у нас уже достаточно много других планов. Это и коридор "Север-Юг", это и высокоскоростные магистрали, везде нужна энергетика. И здесь мы с железной дорогой, с "Автодором" тесно работаем. И большие энергоемкие проекты, конечно же, совместно проектируем.– По высокоскоростным магистралям есть какие-то цифры, какие там понадобятся дополнительные мощности?– Сейчас магистраль "Москва-Санкт-Петербург" проектируется. Предварительно понадобится порядка 300 мегаватт дополнительных мощностей. Это как минимум сетевое строительство. По генерации достаточный объем резервов есть. Но опять же, с учетом синхронизации планов по железной дороге, по автодорогам будем смотреть. Будем заблаговременно обеспечивать строительство всей необходимой генерации и электросетей.Мы в будущее смотрим. Наш министр Сергей Цивилев поставил задачу горизонт планирования существенно увеличить. Сформировать программу развития энергетики с учетом потребностей экономики не только до 2050 года, но и дальше на 50 лет вперед, до 2100 года. Поэтому сейчас эта работа ведется, и здесь, я думаю, своеобразный такой план ГОЭЛРО-штрих мы в рамках этой работы представим.– На ваш взгляд, какие основные направления, тренды нужно выделить в части электрификации России в дальнейшие годы?– В дальнейшем технологии, конечно же, будут опираться на потребителей. С одной стороны, у нас есть тренды территориального развития. Когда человек тяготеет жить на юге, причем юге всей страны. Поэтому, скорее всего, технологии передачи и выработки энергии больше будут приспосабливаться под потребителя.Будут появляться более умные сети, они будут подстраиваться под графики потребителя, условно изолированные комплексы, которые балансируют энергопотребление с учетом утреннего, вечернего пиков, сглаживают их за счет возобновляемой генерации, хранения электроэнергии.С другой стороны – технологии. Это повышение эффективности, производительности, сверхвысокое напряжение, газовые турбины, сверхпроводимость. Если говорить о столетии и больше – это технологии хранения, все, что связано с атомной и гидрогенерацией, возможно, термоядерный синтез, который позволит нам получать дешевую энергию. Мы движемся к этому, сейчас энергетика, с точки зрения технологических экспериментов, в авангарде находится, можно сказать.– Напоследок немного про международную деятельность. Осенью прошлого года был подписан итоговый протокол с Венесуэлой, в котором были намечены дальнейшие пути развития в энергетике. Удалось ли достичь конкретных договоренностей?– И министерство энергетики, и наши экономические операторы достаточно активно в этом регионе представлены. Например, "Силовые машины" в Венесуэле и Аргентине представлены со своим оборудованием, наши компании оказывают сервисные услуги. Сотрудничество продолжается и будет только углубляться.– А не рассматриваете строительство новых объектов на территории Латинской Америки с участием России?– Те проекты, которые планируются, находятся в разной стадии проработки, их не один-два. Это поставка оборудования в первую очередь, а также строительство электростанций и сетей. С Кубой у нас сейчас есть несколько проектов по строительству возобновляемых источников энергии российского производства.Наша крупнейшая компания "Интер РАО" строит два блока по 200 МВт на Кубе, "Россети" активно участвуют в создании концепции, трансформации электросетевого хозяйства страны. Помогаем нашими знаниями, компетенциями. Активно развивается проект по добыче трудноизвлекаемой нефти, высоковязкой нефти Кубы. Кубинцы выпустили отдельное законодательство с точки зрения преференции для наших компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, жкх, россия, севастополь, евгений грабчак, сергей цивилев, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край