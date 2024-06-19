https://ria.ru/20240619/gospodderzhka-1954058639.html
Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году
Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году - РИА Новости, 19.06.2024
Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году
Производители Забайкалья получили поддержку в виде 232 миллионов рублей с начала этого года, а общий объем финансирования поддержки МСП составил 908 миллионов... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:08
2024-06-19T18:08
2024-06-19T18:08
забайкальский край
россия
забайкальский край
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Производители Забайкалья получили поддержку в виде 232 миллионов рублей с начала этого года, а общий объем финансирования поддержки МСП составил 908 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы всегда подчеркиваем, что у нас в регионе первостепенная помощь оказывается приоритетным отраслям экономики. Да, действительно, производственники получили 232 миллиона. Это 35 предприятий малого и среднего бизнеса",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что также в топ-3 по размеру суммы поддержки входят логистика и сервис. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240520/gospodderzhka--1947175858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, забайкальский край, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Забайкальский край, Россия, Забайкальский край, Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)