https://ria.ru/20240619/gospodderzhka-1954058639.html

Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году

Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году - РИА Новости, 19.06.2024

Производители Забайкалья получили господдержку в 232 млн рублей в этом году

Производители Забайкалья получили поддержку в виде 232 миллионов рублей с начала этого года, а общий объем финансирования поддержки МСП составил 908 миллионов... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:08

2024-06-19T18:08

2024-06-19T18:08

забайкальский край

россия

забайкальский край

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Производители Забайкалья получили поддержку в виде 232 миллионов рублей с начала этого года, а общий объем финансирования поддержки МСП составил 908 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы всегда подчеркиваем, что у нас в регионе первостепенная помощь оказывается приоритетным отраслям экономики. Да, действительно, производственники получили 232 миллиона. Это 35 предприятий малого и среднего бизнеса",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что также в топ-3 по размеру суммы поддержки входят логистика и сервис. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240520/gospodderzhka--1947175858.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, забайкальский край, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)