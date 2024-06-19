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ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, планируется предложить рассмотреть его синхронно РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:39
2024-06-19T18:39
2024-06-19T18:50
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, планируется предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации, вероятнее всего, это произойдет 3 июля, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Комитет по международным делам подготовит проект постановления. Планируем предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации. Вероятнее всего - 3 июля", - сказал он РИА Новости.
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россия, обсе, госдума рф
ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Слуцкий: Госдума 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, планируется предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации, вероятнее всего, это произойдет 3 июля, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам подготовит проект постановления. Планируем предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации. Вероятнее всего - 3 июля", - сказал он РИА Новости.