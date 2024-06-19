https://ria.ru/20240619/gosduma-1954075533.html

ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ

ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024

ГД 3 июля может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, планируется предложить рассмотреть его синхронно РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:39

2024-06-19T18:39

2024-06-19T18:50

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ, планируется предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации, вероятнее всего, это произойдет 3 июля, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Комитет по международным делам подготовит проект постановления. Планируем предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации. Вероятнее всего - 3 июля", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240619/volodin-1953963768.html

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