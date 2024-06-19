https://ria.ru/20240619/gosduma-1953906770.html

В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая

В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая - РИА Новости, 19.06.2024

В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая

Подготовлен законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, он будет внесён в среду в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:35

2024-06-19T11:35

2024-06-19T11:35

общество

александр хинштейн

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подготовлен законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, он будет внесён в среду в ГД, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вместе с большой группой коллег по Госдуме и Совету Федерации подготовили законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты... Законопроект внесем на рассмотрении Госдумы уже сегодня", - написал он. Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни. По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года. "С тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, мы специально оговариваем три обязательных одновременных условия", - рассказал Хинштейн. По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны. Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.

https://ria.ru/20240617/gosduma-1953364457.html

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953644352.html

https://ria.ru/20240618/sim-1953814849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф