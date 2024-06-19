https://ria.ru/20240619/gosduma-1953906770.html
В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая
В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая - РИА Новости, 19.06.2024
В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая
Подготовлен законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, он будет внесён в среду в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:35
2024-06-19T11:35
2024-06-19T11:35
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александр хинштейн
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подготовлен законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, он будет внесён в среду в ГД, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вместе с большой группой коллег по Госдуме и Совету Федерации подготовили законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты... Законопроект внесем на рассмотрении Госдумы уже сегодня", - написал он. Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни. По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года. "С тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, мы специально оговариваем три обязательных одновременных условия", - рассказал Хинштейн. По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны. Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.
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общество, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В ГД внесут законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая
Хинштейн: внесем в ГД законопроект о бесплатном исполнении военных песен 9 мая
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Подготовлен законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, он будет внесён в среду в ГД, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
.
"Вместе с большой группой коллег по Госдуме и Совету Федерации
подготовили законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты... Законопроект внесем на рассмотрении Госдумы уже сегодня", - написал он.
Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни.
По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года.
"С тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, мы специально оговариваем три обязательных одновременных условия", - рассказал Хинштейн.
По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны.
Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.