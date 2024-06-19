https://ria.ru/20240619/golubkin-1954023846.html
Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену
Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену - РИА Новости, 19.06.2024
Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену
Первый апелляционный суд общей юрисдикции вновь признал законным 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:17
2024-06-19T16:17
2024-06-19T16:33
происшествия
валерий голубкин
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вновь признал законным 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Данная инстанция уже оставляла решение Мосгорсуда в силе, однако Верховный суд РФ в апреле этого года отменил апелляционное определение и направил его на пересмотр."Судебной коллегией по уголовным делам 19 июня приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.Голубкин - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене.Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html
https://ria.ru/20231223/safronov-1917698006.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий голубкин, европейское космическое агентство
Происшествия, Валерий Голубкин, Европейское космическое агентство
Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену
Апелляционный суд признал законным 12-летний приговор Голубкину за госизмену
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вновь признал законным 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Данная инстанция уже оставляла решение Мосгорсуда в силе, однако Верховный суд РФ в апреле этого года отменил апелляционное определение и направил его на пересмотр.
"Судебной коллегией по уголовным делам 19 июня приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.
Голубкин - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене.
Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов
* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA
-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента