https://ria.ru/20240619/golubkin-1954023846.html

Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену - РИА Новости, 19.06.2024

Апелляционный суд признал законным приговор Голубкину за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вновь признал законным 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:17

2024-06-19T16:17

2024-06-19T16:33

происшествия

валерий голубкин

европейское космическое агентство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880493350_369:235:1205:705_1920x0_80_0_0_0be03768dd8fa85a77a58d5223532194.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вновь признал законным 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Данная инстанция уже оставляла решение Мосгорсуда в силе, однако Верховный суд РФ в апреле этого года отменил апелляционное определение и направил его на пересмотр."Судебной коллегией по уголовным делам 19 июня приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.Голубкин - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене.Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html

https://ria.ru/20231223/safronov-1917698006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, валерий голубкин, европейское космическое агентство