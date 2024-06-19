https://ria.ru/20240619/fregaty-1954013321.html

Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуком

Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуком - РИА Новости, 19.06.2024

Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуком

Основу кораблей ВМФ РФ дальней морской зоны в будущем составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковым оружием заявил журналистам главком ВМФ адмирал Александр... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:42

2024-06-19T15:42

2024-06-19T15:42

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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Основу кораблей ВМФ РФ дальней морской зоны в будущем составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковым оружием заявил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. "Основу будущего, уже будем говорить текущего Военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие, мы исходим из того, что это будут фрегаты проекта 22350, которые уже сейчас обладают самым современным оружием, всех типов крылатых ракет. Сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия, и она уже есть на наших фрегатах", - сказал он в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024". Первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html

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безопасность, кронштадт, вмф рф