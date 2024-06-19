https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html

Силы ТОФ на Камчатке начали отработку практических задач

Силы ТОФ на Камчатке начали отработку практических задач - РИА Новости, 19.06.2024

Силы ТОФ на Камчатке начали отработку практических задач

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в ходе двусторонних учений начали отработку практических задач, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:15

2024-06-19T05:15

2024-06-19T05:15

безопасность

камчатка

японское море

тихий океан

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

ил-38

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в ходе двусторонних учений начали отработку практических задач, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "На Камчатке силы Тихоокеанского флота приступили к отработке практических задач в рамках двустороннего учения", - говорится в сообщении. В отделе информобеспечения отметили, что во время выхода из пункта базирования корабельные тактические группы соединения охраны водного района отработали вывод сил из-под удара условного противника. Прошли учения по преодолению района с минной опасностью, проводку кораблей обеспечили тральщики. Также к практическим действиям приступила морская авиация. Противолодочные самолёты Ту-142м3, Ил-38 и Ил-38Н вылетели на разведку для поиска подводных лодок и кораблей вероятного противника в море. "Ранее в назначенных районах в Японском море были развернуты силы Приморской флотилии разнородных сил ТОФ", - напомнили в отделе. Двусторонние тактические учения группировок сил Тихоокеанского флота проводится в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Всего в учениях задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953590087.html

https://ria.ru/20240531/tof-1949550774.html

камчатка

японское море

тихий океан

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безопасность, камчатка, японское море, тихий океан, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38, ил-38н, вооруженные силы рф