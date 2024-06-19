https://ria.ru/20240619/figurant-1953893323.html

В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении

В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении - РИА Новости, 19.06.2024

В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:57

2024-06-19T10:57

2024-06-19T21:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале."Задержан повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье <...> "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.По данным следствия, повар по указанию руководителя компании готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку для хранения и отправки на склад "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.Накануне силовики задержали гендиректора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.Следствие будет просить Замоскворецкий районный суд Москвы арестовать всех четверых фигурантов дела.Как сообщала 16 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью в столице с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Еще десятки пострадавших госпитализировали в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения стал салат лобио из фасоли.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html

москва

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки