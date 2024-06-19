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В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении - РИА Новости, 19.06.2024
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10:57 19.06.2024 (обновлено: 21:48 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/figurant-1953893323.html
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении - РИА Новости, 19.06.2024
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении
В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:57
2024-06-19T21:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале."Задержан повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье &lt;...&gt; "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.По данным следствия, повар по указанию руководителя компании готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку для хранения и отправки на склад "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.Накануне силовики задержали гендиректора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.Следствие будет просить Замоскворецкий районный суд Москвы арестовать всех четверых фигурантов дела.Как сообщала 16 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью в столице с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Еще десятки пострадавших госпитализировали в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения стал салат лобио из фасоли.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении

В Москве задержали гражданина Таджикистана по делу о массовом отравлении

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале.
"Задержан повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье <...> "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.
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По данным следствия, повар по указанию руководителя компании готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку для хранения и отправки на склад "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.
Накануне силовики задержали гендиректора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
Следствие будет просить Замоскворецкий районный суд Москвы арестовать всех четверых фигурантов дела.
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Как сообщала 16 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью в столице с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.
Еще десятки пострадавших госпитализировали в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.
Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения стал салат лобио из фасоли.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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