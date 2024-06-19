В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении
В Москве задержали гражданина Таджикистана по делу о массовом отравлении
© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении, сообщил СК России в Telegram-канале.
"Задержан повар компании — производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье <...> "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.
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По данным следствия, повар по указанию руководителя компании готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку для хранения и отправки на склад "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.
Накануне силовики задержали гендиректора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
Следствие будет просить Замоскворецкий районный суд Москвы арестовать всех четверых фигурантов дела.
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Как сообщала 16 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью в столице с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.
Еще десятки пострадавших госпитализировали в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.
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