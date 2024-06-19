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Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.06.2024
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Алтайский край
 
11:44 19.06.2024 (обновлено: 12:06 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/festival-1953909071.html
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия"
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.06.2024
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия"
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:44
2024-06-19T12:06
алтайский край
москва
алтайский край
василий шукшин
вднх
выставка-форум "россия"
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БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры края. "Двадцать первого июня на Международной выставке "Россия" на ВДНХ состоится презентация главного ежегодного культурного события Алтайского края - всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и шукшинского кинофестиваля", - говорится в сообщении. Региональный минкульт уточнил, что в 13.00 на главной уличной сцене ВДНХ пройдёт концерт государственного молодёжного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова "Я Алтая почувствую душу". Артисты исполнят для детей песни из кинофильмов Василия Шукшина, авторские произведения алтайских композиторов-песенников. Также зритель увидит танцевальные номера на народные темы. "В 75-м павильоне в зоне культурных проектов (в 16.00) будет представлена программа "С высоты Шукшинского Пикета". Посетители выставки узнают, как появился и развивался шукшинский фестиваль, который проводится в регионе в память о земляке, об основных традициях, которые сложились за более чем 45-летнюю его историю, о литературных встречах и о вручении литературной премии имени писателя. Также зрители увидят захватывающие видеокадры с горы Пикет, как тысячи людей много лет назад и сейчас поднимаются на гору к Шукшину, чтобы почтить его память и увидеть с высоты удивительные по своей красоте места, которые стали для Василия Макаровича источником вдохновения", - отмечает пресс-служба. В программе примут участие заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук, актер театра и кино Александр Толмачев. Вместе со зрителями артисты споют любимую песню Шукшина – "Калина красная". "В этот же день в летнем кинотеатре ВДНХ (в 18.00) состоится презентация шукшинского кинофестиваля "Нравственность – есть Правда!" и показ фильма "Монета страны Малави" режиссера Алексея Федорченко. Завершится презентация кинофестиваля лекцией о жизни и творчестве Шукшина, которую проведет директор музея-заповедника Шукшина в селе Сростки Марина Торопчина, и показом киноленты "Живет такой парень", - говорится в сообщении.
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москва, алтайский край, василий шукшин, вднх, выставка-форум "россия"
Алтайский край, Москва, Алтайский край, Василий Шукшин, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве
Баннер международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Баннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве
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БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
"Двадцать первого июня на Международной выставке "Россия" на ВДНХ состоится презентация главного ежегодного культурного события Алтайского края - всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и шукшинского кинофестиваля", - говорится в сообщении.
© Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяФестиваль "Шукшинские дни на Алтае"
Фестиваль Шукшинские дни на Алтае
© Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"
Региональный минкульт уточнил, что в 13.00 на главной уличной сцене ВДНХ пройдёт концерт государственного молодёжного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова "Я Алтая почувствую душу". Артисты исполнят для детей песни из кинофильмов Василия Шукшина, авторские произведения алтайских композиторов-песенников. Также зритель увидит танцевальные номера на народные темы.
"В 75-м павильоне в зоне культурных проектов (в 16.00) будет представлена программа "С высоты Шукшинского Пикета". Посетители выставки узнают, как появился и развивался шукшинский фестиваль, который проводится в регионе в память о земляке, об основных традициях, которые сложились за более чем 45-летнюю его историю, о литературных встречах и о вручении литературной премии имени писателя. Также зрители увидят захватывающие видеокадры с горы Пикет, как тысячи людей много лет назад и сейчас поднимаются на гору к Шукшину, чтобы почтить его память и увидеть с высоты удивительные по своей красоте места, которые стали для Василия Макаровича источником вдохновения", - отмечает пресс-служба.
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В программе примут участие заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук, актер театра и кино Александр Толмачев. Вместе со зрителями артисты споют любимую песню Шукшина – "Калина красная".
"В этот же день в летнем кинотеатре ВДНХ (в 18.00) состоится презентация шукшинского кинофестиваля "Нравственность – есть Правда!" и показ фильма "Монета страны Малави" режиссера Алексея Федорченко. Завершится презентация кинофестиваля лекцией о жизни и творчестве Шукшина, которую проведет директор музея-заповедника Шукшина в селе Сростки Марина Торопчина, и показом киноленты "Живет такой парень", - говорится в сообщении.
 
Алтайский крайМоскваАлтайский крайВасилий ШукшинВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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